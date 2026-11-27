8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों की सैलरी हर महीने औसतन ₹15400 बढ़ सकती है; एरियर कितना मिलेगा?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 18,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर करीब 33,000 रुपये होने की संभावना, 3.40 लाख रुपये तक मिल सकता है एरियर
- जेपी मॉर्गन ने अपनी इंडिया इक्विटी स्ट्रैटजी रिपोर्ट 2027 में यह अनुमान लगाया है
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर महीने औसतन 15,400 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी को औसतन करीब 3.40 लाख रुपये का एरियर भी मिलने का अनुमान है।
जेपी मॉर्गन ने अपनी इंडिया इक्विटी स्ट्रैटजी रिपोर्ट 2027 में यह आकलन पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार पर वेतन, भत्तों और पेंशन का अतिरिक्त बोझ वित्त वर्ष 2028 और 2029 के दौरान कुल 7.2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
1.83 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान
जेपी मॉर्गन ने अपने आकलन में 1.83 के फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया है। इसके तहत मौजूदा 18,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर करीब 33,000 रुपये हो सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि 1.83 फिटमेंट फैक्टर से मूल वेतन में कागजों पर 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन इसमें 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) भी मूल वेतन में शामिल होगा। ऐसे में कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि करीब 14 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
कर्मचारी संगठनों ने की है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। इसे मंजूर किए जाने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की भी मांग की है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
जेपी मॉर्गन ने अपने आकलन में माना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं, जबकि बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान नवंबर 2027 से शुरू हो सकता है। इस स्थिति में जनवरी 2026 से अक्टूबर 2027 तक के 22 महीनों का एरियर बनेगा।
ब्रोकरेज के मुताबिक, कुल एरियर करीब 4 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। इसका भुगतान दो वित्त वर्षों में किए जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2028 में 40 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2029 में शेष 60 प्रतिशत एरियर दिए जाने की संभावना जताई गई है।
हालांकि, यह जेपी मॉर्गन का अनुमान है। सरकार ने अभी तक सैलरी रिविजन की प्रभावी तारीख और एरियर भुगतान को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया है। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपनी है। इसके बाद सरकार वेतन वृद्धि और एरियर के भुगतान पर फैसला करेगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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