गाड़ी खरीदने को ₹10 लाख, त्योहार पर एडवांस की डिमांड...8वें वेतन आयोग पर नजर
मुख्य बातें
- आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई मांग है
- अगर कर्मचारी संगठनों की मांगें मंजूर होती हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई तरह की आर्थिक सुविधाएं मिल सकती हैं
8th Pay Commission: बीते एक साल के दौरान 8वें वेतन आयोग के सामने कई ऐसी डिमांड आई है जिसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्सुकता है। वेतन आयोग की सिफारिशें क्या होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो सकते हैं। डिमांड पर गौर करें तो कुछ महीने पहले नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एडवांस देने की भी मांग की थी।
10 लाख रुपये एडवांस
बीते दिनों NC-JCM ने गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का एडवांस, त्योहार मनाने के लिए एक महीने की बेसिक सैलरी के बराबर एडवांस और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कर्मचारियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग से मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों को चारपहिया वाहन खरीदने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का एडवांस दिया जाए।
खास बात यह है कि संगठन ने इस एडवांस को ब्याज मुक्त रखने का भी प्रस्ताव दिया था। कर्मचारी संघ का कहना है कि आज के समय में चार-पहिया वाहन को कोई विलासिता की वस्तु नहीं माना जाता बल्कि यह परिवार के साथ यात्रा करने के लिए हर किसी की एक जरूरी जरूरत बन गई है। इसलिए, 8वां वेतन आयोग अधिकतम 10 लाख रुपये तक के चार-पहिया वाहन एडवांस की सिफारिश कर सकता है। यह पूरा लोन ब्याज-मुक्त हो सकता है।
त्योहार पर एडवांस
कर्मचारी संगठनों ने त्योहारों के मौके पर मिलने वाले फेस्टिवल एडवांस को भी बहाल करने की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक महीने की बेसिक सैलरी के बराबर एडवांस दिया जाना चाहिए। इस रकम की वसूली 10 किस्तों में करने का सुझाव दिया गया है।
कर्मचारी संगठनों ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी विशेष एडवांस देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत बाढ़, चक्रवात, सूखा और असामान्य बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कर्मचारियों को एक महीने की बेसिक सैलरी के बराबर ब्याज मुक्त एडवांस देने की मांग की गई है।
कंप्यूटर और मकान एडवांस की सीमा बढ़ाने की भी मांग
कर्मचारी संगठनों ने कंप्यूटर एडवांस और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की अधिकतम सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि समय के साथ कंप्यूटर और मकान खरीदने की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मौजूदा एडवांस की सीमाओं में बदलाव किया जाना जरूरी है। हालांकि, ज्ञापन में की गई इन मांगों पर अंतिम फैसला आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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