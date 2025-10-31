8वें वेतन आयोग में कितना होगा पेंशन, केंद्रीय कर्मचारी समझ लें कैल्कुलेशन
संक्षेप: आमतौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस परिपाटी को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के भी जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
8th Pay Commission Pension Calculator: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ ही पेंशन में भी बड़े इजाफे की उम्मीद है। सरकार के पेंशनभोगी पोर्टल के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 तक 68.72 लाख पेंशनभोगी हैं। इसमें नागरिक, रक्षा, दूरसंचार, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। आइए यह जान लेते हैं कि पेंशन का क्या कैल्कुलेशन हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका
पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तय करने में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा। किसी भी वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर एक गुणक का काम करता है। सातवें वेतन आयोग के लिए इसे 2.57 पर सेट किया गया था, जिसका मतलब है कि छठे वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन उनकी मूल पेंशन की तुलना में 2.57 गुना बढ़ गया। आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर का पता तब चलेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा देगा। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर (मान लीजिए 2.57 से 3.0 या 3.68) बढ़ाती है तो पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में दोगुना तक बढ़ोतरी हो सकती है।
आयोग का हो चुका गठन
बीते दिनों केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी थी। आयोग 18 महीने में अंतिम रिपोर्ट देगा लेकिन एक जनवरी, 2026 से ही उसकी सिफारिशें प्रभावी होने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की कमान सौंपी गई है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों में देगा, जबकि समय-समय पर अंतरिम रिपोर्टें भी देता रहेगा।
सरकार ने न्यायमूर्ति देसाई को आयोग का प्रमुख बनाने के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाने का भी फैसला किया। सरकार ने कहा कि यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा-शर्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा। इसमें रक्षा सेवाओं के कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल होंगे।