8th Pay Commission: 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों पर दिल्ली में 'मंथन'
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: दिल्ली बैठक में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, महंगाई के अनुरूप वेतन संशोधन, HRA,TA, पेंशन सुधार, ग्रेच्युटी, Leave Encashment, पेंशन कम्यूटेशन नियम और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सबसे अहम बैठकों का दौर आज (7 अगस्त) से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये बैठकें 10 अगस्त तक चलेंगी, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स संघों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव लिए जाएंगे। आयोग अब अपने 18 महीने के कार्यकाल के दूसरे चरण में पहुंच चुका है, इसलिए इन बैठकों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें हैं।
दिल्ली की बैठकें क्यों हैं अहम?
आयोग अब तक देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर चुका है। अब दिल्ली में होने वाली बैठकों में मिले सुझाव आयोग की अंतिम सिफारिशों का आधार बन सकते हैं। दिल्ली के बाद आयोग चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में भी परामर्श बैठकें करेगा।
किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?
हालांकि, आयोग ने कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए गए मेमोरेंडम के आधार पर फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, महंगाई के अनुरूप वेतन संशोधन, HRA, TA, पेंशन सुधार, ग्रेच्युटी, Leave Encashment, पेंशन कम्यूटेशन नियम और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे।
नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM), बीपीएमएस, एआईडीईएफ सहित कई कर्मचारी संगठनों ने आयोग को अपने सुझाव सौंप दिए हैं।
NC-JCM की प्रमुख मांगें
ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी की गणना 30 दिन के बजाय 25 कार्य दिवस के आधार पर हो। 16.5 गुना वेतन की अधिकतम सीमा खत्म की जाए। वहीं, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये की जाए। संशोधित ग्रेच्युटी का लाभ OPS, NPS और UPS के कर्मचारियों को भी मिले।
सिविल पेंशनरों के लिए OROP: सिविल पेंशनरों को भी वन रैंक, वन पेंशन (OROP) का लाभ दिया जाए। उनकी पेंशन में भी कार्यरत कर्मचारियों की तरह समान फिटमेंट फैक्टर से संशोधन किया जाए।
लीव एनकैशमेंट: अर्जित अवकाश (Earned Leave) के नकदीकरण की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन की जाए। रिटायरमेंट पर हाफ पे लीव (HPL) का पूरा भुगतान किया जाए।
पेंशन कम्यूटेशन: कम्यूट की गई पेंशन 15 साल के बजाय 11 साल बाद या 71 वर्ष की आयु (जो पहले हो) पर बहाल की जाए।
पेंशन और फैमिली पेंशन: पूरी पेंशन को अंतिम वेतन का 67% किया जाए। फैमिली पेंशन 50% की जाए। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का लाभ 70 वर्ष की आयु तक मिले। 65 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के पेंशनरों को बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन दी जाए।
पुराने पेंशनरों को समान लाभ: 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाले सभी पेंशन संशोधनों का लाभ सभी मौजूदा पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को मिले। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए।
कल्याणकारी सुविधाएं: पेंशनरों को HRA, LTC, केयरटेकर भत्ता दिया जाए। पेंशन को आयकर से छूट मिले।
रेलवे यात्रा रियायत फिर से शुरू की जाए। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनरों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं। NPS और UPS को समाप्त कर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए।
आयोग कब सौंपेगा सरकार को अंतिम रिपोर्ट
आयोग से मई-जून 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने की उम्मीद है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद वित्तीय स्थिति, राजकोषीय प्रभाव और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्तों और पेंशन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें