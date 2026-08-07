8th Pay Commission: 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों पर दिल्ली में 'मंथन'

फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और भत्तों पर आज से 10 तक दिल्ली में मंथन

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सबसे अहम बैठकों का दौर आज (7 अगस्त) से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये बैठकें 10 अगस्त तक चलेंगी, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स संघों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव लिए जाएंगे। आयोग अब अपने 18 महीने के कार्यकाल के दूसरे चरण में पहुंच चुका है, इसलिए इन बैठकों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें हैं।

दिल्ली की बैठकें क्यों हैं अहम? आयोग अब तक देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर चुका है। अब दिल्ली में होने वाली बैठकों में मिले सुझाव आयोग की अंतिम सिफारिशों का आधार बन सकते हैं। दिल्ली के बाद आयोग चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में भी परामर्श बैठकें करेगा।

किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? हालांकि, आयोग ने कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए गए मेमोरेंडम के आधार पर फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, महंगाई के अनुरूप वेतन संशोधन, HRA, TA, पेंशन सुधार, ग्रेच्युटी, Leave Encashment, पेंशन कम्यूटेशन नियम और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे।

NC-JCM की प्रमुख मांगें ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी की गणना 30 दिन के बजाय 25 कार्य दिवस के आधार पर हो। 16.5 गुना वेतन की अधिकतम सीमा खत्म की जाए। वहीं, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये की जाए। संशोधित ग्रेच्युटी का लाभ OPS, NPS और UPS के कर्मचारियों को भी मिले।

सिविल पेंशनरों के लिए OROP: सिविल पेंशनरों को भी वन रैंक, वन पेंशन (OROP) का लाभ दिया जाए। उनकी पेंशन में भी कार्यरत कर्मचारियों की तरह समान फिटमेंट फैक्टर से संशोधन किया जाए।

लीव एनकैशमेंट: अर्जित अवकाश (Earned Leave) के नकदीकरण की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन की जाए। रिटायरमेंट पर हाफ पे लीव (HPL) का पूरा भुगतान किया जाए।

पेंशन कम्यूटेशन: कम्यूट की गई पेंशन 15 साल के बजाय 11 साल बाद या 71 वर्ष की आयु (जो पहले हो) पर बहाल की जाए।

पेंशन और फैमिली पेंशन: पूरी पेंशन को अंतिम वेतन का 67% किया जाए। फैमिली पेंशन 50% की जाए। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का लाभ 70 वर्ष की आयु तक मिले। 65 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के पेंशनरों को बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन दी जाए।

पुराने पेंशनरों को समान लाभ: 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाले सभी पेंशन संशोधनों का लाभ सभी मौजूदा पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को मिले। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए।

कल्याणकारी सुविधाएं: पेंशनरों को HRA, LTC, केयरटेकर भत्ता दिया जाए। पेंशन को आयकर से छूट मिले।

रेलवे यात्रा रियायत फिर से शुरू की जाए। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनरों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं। NPS और UPS को समाप्त कर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए।