8th Pay Commission: बेसिक पे, ग्रेड पे और पे लेवल में क्या है अंतर? समझ लें सैलरी बढ़ने का गणित

मुख्य बातें

8th पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों से बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में कितना बदलाव हो सकता है। इसी बीच 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में होने वाली बैठक भी अहम मानी जा रही है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बेसिक पे (Basic Pay), ग्रेड पे (Grade Pay) और पे लेवल (Pay Level) तीनों में क्या अंतर है? इनका आपकी सैलरी से सीधा संबंध है। इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को समझने से पहले इन तीनों शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

बेसिक पे क्या है और इससे सैलरी पर क्या असर?

उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है और उसे 60% की दर से DA मिलता है, तो उसका महंगाई भत्ता ₹18,000 होगा। इसके अलावा नियमों के अनुसार HRA और अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं। इस तरह कर्मचारी की कुल सैलरी केवल बेसिक पे से तय नहीं होती, बल्कि उसमें लागू भत्ते और दूसरी देय रकम भी शामिल होती हैं। यही वजह है कि 8th पे कमीशन में बेसिक पे में होने वाला बदलाव कर्मचारियों की कुल कमाई पर असर डाल सकता है।

ग्रेड पे क्या था? 7वें वेतन आयोग में क्यों हुआ बदलाव?

ग्रेड पे की व्यवस्था 6वें वेतन आयोग के दौरान शुरू की गई थी। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के पद, जिम्मेदारी और वरिष्ठता के स्तर को दर्शाने के लिए किया जाता था। उस समय कर्मचारियों की सैलरी पे बैंड और ग्रेड पे को मिलाकर तय की जाती थी। हालांकि, 7वें वेतन आयोग ने इस व्यवस्था को बदल दिया। ग्रेड पे की जगह पे मैट्रिक्स लागू की गई, जिसमें अलग-अलग स्तरों के आधार पर वेतन निर्धारित किया जाता है।

इस बदलाव का उद्देश्य वेतन संरचना को अधिक व्यवस्थित बनाना और कर्मचारियों की सैलरी व सालाना इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन को आसान करना था। इसलिए मौजूदा वेतन व्यवस्था में कर्मचारियों की सैलरी समझने के लिए Grade Pay के बजाय Pay Level और Pay Matrix को देखना ज्यादा जरूरी है।

पे लेवल क्या है? लेवल-1 और लेवल-7 में कितना अंतर है?

पे लेवल (Pay Level) यह बताता है कि सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) में कोई कर्मचारी किस वेतन स्तर पर आता है। इसमें कुल 18 लेवल हैं। हर लेवल में अलग-अलग वेतन चरण निर्धारित किए गए हैं और नियमानुसार इंक्रीमेंट के साथ कर्मचारी अगले वेतन चरण पर पहुंचता है। बैंक बाजार (BankBazaar) के CEO अधिल शेट्टी के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 का शुरुआती मूल वेतन ₹18,000 है, जबकि लेवल 7 का शुरुआती मूल वेतन ₹44,900 है।

वेतन स्तर शुरुआती Basic Pay Level 1 ₹18,000 Level 7 ₹44,900

ये 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) के शुरुआती मूल वेतन हैं। किसी कर्मचारी का वास्तविक वेतन उसके लेवल, मैट्रिक्स में वेतन चरण और सेवा के दौरान हुए इंक्रीमेंट पर निर्भर करता है।

8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्यों है अहम?

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुद्दों में से एक है। इसका इस्तेमाल मौजूदा मूल वेतन को संशोधित वेतन में बदलने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम फॉर्मूला और लागू होने वाली शर्तें आयोग की सिफारिशों तथा सरकार के फैसले पर निर्भर करेंगी।

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने न्यूनतम बेसिक पे ₹69,000 करने की मांग रखी है। इसके लिए 3.833 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का प्रस्ताव दिया गया है। तुलना के लिए छठे वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया गया था। कर्मचारी संगठन इस बार अधिक गुणक की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन, ध्यान रखें कि 3.833 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे फिलहाल कर्मचारी पक्ष की मांग है, सरकार की ओर से मंजूर वेतन वृद्धि नहीं।

8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में क्या बदलाव?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में मूल वेतन, पे मैट्रिक्स (Pay Matrix), भत्तों और पेंशन से जुड़े बदलावों पर विचार किया जा सकता है। इन बदलावों का अंतिम असर आयोग की कैलकुलेशन, सरकारी खर्च और सरकार द्वारा स्वीकार की जाने वाली सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयसीमा के आधार पर रिपोर्ट मई 2027 के आसपास पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक तारीख अलग हो सकती है। मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली बैठक में कर्मचारी संगठनों की मांगों और वेतन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी। फिर भी, बैठक के बाद किसी मांग को मंजूरी मिलना तय नहीं है।

कर्मचारियों को अभी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेसिक पे (Basic Pay), ग्रे पे (Grade Pay) और पे लेवल (Pay Level) का अंतर समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल वेतन संरचना के अलग-अलग पहलुओं को समझने में होता है। बेसिक पे (Basic Pay) वेतन का मुख्य हिस्सा है, ग्रेड पे (Grade Pay) छठे वेतन आयोग की व्यवस्था से जुड़ा था, जबकि पे लेवल (Pay Level) 7वें वेतन आयोग की मौजूदा पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) का हिस्सा है।