8वें वेतन आयोग को मंजूरी, अब केंद्रीय कर्मचारियों को कब से मिलेगा फायदा- जरूर जानिए

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। लगभग 10 महीने बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) करेंगी। पैनल में दो अन्य सदस्य होंगे और इसे 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपनी होगी, यानी आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी सिफारिशें पेश कर सकता है।

कर्मचारियों की उम्मीदें और हकीकत हालांकि सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की जल्दी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। पिछले दो वेतन आयोगों (6वें और 7वें) की प्रक्रिया को देखें तो उनके गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक 22 से 28 महीने का समय लगा था।

6वें वेतन आयोग की समयरेखा - गठन की घोषणा: जुलाई 2006 (UPA-1 सरकार)

- ToR की मंजूरी: अक्टूबर 2006

- रिपोर्ट सौंपी: मार्च 2008 (18 महीने बाद)

- कैबिनेट की मंजूरी: अगस्त 2008

- कुल अवधि: लगभग 22 महीने

सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से प्रभावी रूप से लागू की गईं।

7वें वेतन आयोग की समयरेखा - गठन की घोषणा: सितंबर 2013 (UPA-2)

- ToR मंजूरी: फरवरी 2014

- रिपोर्ट सौंपी: नवंबर 2015 (18 महीने बाद)

- मंजूरी: जून 2016 (NDA सरकार)

- कुल अवधि: लगभग 28 महीने

सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की गईं।

इन दोनों आयोगों के अनुभवों के अनुसार, ToR मंजूरी से लेकर वेतन संशोधन लागू होने तक लगभग 2 से 2.5 वर्ष का समय लगता है।

8वें वेतन आयोग की संभावित समयसीमा 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी, लेकिन इसका ToR 28 अक्टूबर 2025 को ही मंजूर किया गया। अब आयोग को 18 महीनों में रिपोर्ट सौंपनी है, यानी यह अप्रैल 2027 तक पूरी हो सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया में समय लगेगा, जिससे वास्तविक वेतन संशोधन 2028 के प्रारंभिक महीनों में लागू हो सकता है।

आयोग को मिले मुख्य दायित्व केंद्र सरकार द्वारा मंजूर ToR के अनुसार 8वां वेतन आयोग निम्न बिंदुओं पर अध्ययन और सिफारिश करेगा —

1. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन।

2. पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में बदलाव की सिफारिश।

3. वेतन समानता (Pay Parity) और वेतन संरचना के तर्कसंगतकरण के उपाय।

4. भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार।

5. कार्य परिस्थितियों की तुलना सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र से।

6. सिफारिशों का असर राजकोषीय स्थिति और आर्थिक संतुलन पर।

7. पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन, क्योंकि कई राज्य भी केंद्र के वेतन ढांचे को अपनाते हैं।