8th Pay Commission: 9 महीने का समय पूरा, 8वें पे कमीशन ने कितना किया काम, किन बातों पर बनी सहमति?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को मिले कुल 18 महीने में से 9 महीने का समय बीत गया है
- कर्मचारियों के बीच इस समय चर्चा है कितना काम पूरा हुआ है?
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। आयोग के पास कुल 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर्स, डीए, एचआरए से लेकर अन्य सभी पहलुओं पर मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से सरकार को एक रिपोर्ट देनी है। जिस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन से जुड़ा फैसला लिया जाएगा। मौजूदा समय में आयोग का 9 महीने का समय बीत चुका है। अब पे कमीशन के पास सिर्फ 9 महीने का समय ही और बचा है। अगर तय टाइमलाइन में 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में असफल रहा तब की स्थिति में क्या होगा?
सरकार ने संसद में क्या समय-सीमा को लेकर क्या कहा (8th Pay Commission latest updates)
8वें पे कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट को जमा करने के लिए मई 2027 तक का समय है। पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय संसद में बताया था कि आयोग तय समय-सीमा में अपनी रिपोर्ट को जमा कर देगा। मंत्रालय ने साफ किया कि अभी तक कोई भी सलाह आयोग की तरफ से केंद्र सरकार को नहीं दी गई है। सरकार का कहना है कि पे कमीशन को हर एक अंतराल पर अपडेट देने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें, सरकार ने 18 महीने के समय पूरा होने से पहले रिपोर्ट जमा करने का भी कोई संकेत नहीं दिया है।
फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन
8वें पे कमीशन में कोई एक चीज अगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वह फिटमेंट फैक्टर ही है। 6वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। 7वें पे कमीशन के दौरान यह 2.57 हो गया। 8वें को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स की तरफ से अलग-अलग डिमांड की जा रही है। कुछ संगठनों ने पे कमीशन से 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये हो जाएगा। बता दें, फिटमेंट फैक्टर के ही गुणांक में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से हर 10 साल में पे कमीशन का गठन किया जाता है।
इस समय क्या कर रहा है आयोग
पे कमीशन इस समय देश भर के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ मीटिंग कर रहा है। इसी महीने की 7 और 10 अगस्त को आयोग ने दिल्ली में मीटिंग की थी। इससे पहले जम्मू-कश्मीर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता में मीटिंग कर चुका है। बता दें, आने वाले समय में आयोग की मीटिंग चंडीगढ़, चेन्नई और पुडुचेरी में प्रस्तावित है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।