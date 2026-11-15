8वें वेतन आयोग में 7% इंक्रीमेंट लगा तो ₹1 लाख पार हो जाएगी सैलरी? यहां समझें पूरा गणित

मुख्य बातें

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर के साथ सालाना इंक्रीमेंट को 6% या 7% करने की कर रहे मांग।

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है। कर्मचारियों की नजर सिर्फ इस बात पर नहीं है कि नया फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बल्कि सालाना इंक्रीमेंट की दर भी उतनी ही अहम हो सकती है। एक दिलचस्प कैलकुलेशन बताता है कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹29,200 है और भविष्य में सालाना इंक्रीमेंट 7% हो जाता है, तो 10 साल बाद उसकी बेसिक सैलरी ₹1 लाख के आंकड़े को पार कर सकती है। खास बात यह है कि ऐसा अपेक्षाकृत कम 2.1 के फिटमेंट फैक्टर के साथ भी संभव है। हालांकि, यह केवल अलग-अलग संभावित दरों के आधार पर किया गया कैलकुलेशन है। ब8वें वेतन आयोग के लिए न तो फिटमेंट फैक्टर और न ही 7% इंक्रीमेंट को सरकार ने अभी मंजूरी दी है।

ज्यादा फिटमेंट फैक्टर या ज्यादा इंक्रीमेंट?

फिटमेंट फैक्टर का फायदा कर्मचारियों को तुरंत मिलता है। यह एक मल्टीप्लायर है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को नए सैलरी स्ट्रक्चर में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। दूसरी तरफ कुछ कर्मचारी संगठन मौजूदा 3% सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% या 7% करने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा इंक्रीमेंट का फायदा शुरुआत में भले छोटा लगे, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग के कारण बेसिक सैलरी तेजी से बढ़ सकती है।

₹29,200 बेसिक सैलरी का 10 साल का कैलकुलेशन

मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹29,200 है और वह पे लेवल-5 (Pay Level-5) में है।

पहला मामला: फिटमेंट फैक्टर 2.57, इंक्रीमेंट 3%

अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारी की संशोधित बेसिक सैलरी करीब ₹75,044 हो सकती है। इसके बाद हर साल 3% की बढ़ोतरी मानें तो 10वें साल में बेसिक सैलरी करीब ₹97,915 तक पहुंच सकती है।

दूसरा मामला: फिटमेंट फैक्टर 2.1, इंक्रीमेंट 7%

अब दूसरी स्थिति को देखें। अगर फिटमेंट फैक्टर कम होकर 2.1 रहता है, तो शुरुआत में बेसिक सैलरी करीब ₹61,320 होगी। लेकिन, अगर हर साल 7% की बढ़ोतरी होती है, तो इसका असर समय के साथ बढ़ता जाएगा। 5वें साल तक बेसिक सैलरी करीब ₹80,378 पहुंच सकती है और 10वें साल में यह बढ़कर करीब ₹1,12,734 हो सकती है, यानी शुरुआत में कम बेसिक सैलरी मिलने के बावजूद ज्यादा सालाना इंक्रीमेंट 10 साल बाद तस्वीर बदल सकती है।

तीसरा मामला: 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट

अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर और 7% सालाना इंक्रीमेंट, दोनों को एक साथ मान लिया जाए तो यह सबसे फायदेमंद स्थिति होगी। इस कैलकुलेशन के मुताबिक 10 साल बाद कर्मचारी की बेसिक सैलरी करीब ₹1,37,965 तक पहुंच सकती है।

संभावित स्थिति शुरुआती संशोधित बेसिक 10 साल बाद अनुमानित बेसिक 2.57 फिटमेंट फैक्टर + 3% इंक्रीमेंट ₹75,044 ₹97,915 2.1 फिटमेंट फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट ₹61,320 ₹1,12,734 2.57 फिटमेंट फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट ₹75,044 ₹1,37,965

ये आंकड़े केवल संभावित दरों के आधार पर उदाहरण के तौर पर हैं। वास्तविक सैलरी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है।

कर्मचारी संगठन क्या मांग कर रहे?

कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर इस डिमांड को स्वीकार किया जाता है, तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹69,000 हो सकती है। वहीं, NC-JCM, AIDEF और FNPO जैसे कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। AINPSEF ने इसे 7% करने का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य तौर पर 3% का वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है।

ज्यादा इंक्रीमेंट की डिमांड क्यों हो रही है?

वेतन आयोग आमतौर पर करीब 10 साल के अंतराल पर लागू होते हैं। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि कर्मचारियों की आय में लगातार सुधार के लिए सालाना इंक्रीमेंट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा इंक्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का है। हर साल बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर अगली बढ़ोतरी होती है, जिससे लंबे समय में अंतर काफी बड़ा हो सकता है। हालांकि, ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उन कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं और जिनके पास ज्यादा साल तक बढ़े हुए इंक्रीमेंट का लाभ लेने का समय नहीं है। वहीं, लंबे करियर वाले युवा कर्मचारियों को ज्यादा वार्षिक इंक्रीमेंट से लंबे समय में बेहतर फायदा मिल सकता है।

8वां वेतन आयोग कब देगा सिफारिशें?

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर सिफारिशें देने का समय दिया गया है। इसके दायरे में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा शामिल है। आयोग की सिफारिशों के बाद ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। इसलिए फिलहाल 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 6% या 7% सालाना इंक्रीमेंट को मंजूर वेतन वृद्धि नहीं माना जाना चाहिए।