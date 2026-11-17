मुख्य बातें

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े कई अहम बदलावों की मांग उठाई है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इतना ही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने फैमिली पेंशन को आखिरी बेसिक सैलरी का 50% करने और नियमित पेंशन को बढ़ाकर 67% करने की भी मांग की है। इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने, पेंशन कम्यूटेशन की अवधि घटाने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने जैसे प्रस्ताव भी रखे गए हैं। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। 8वें वेतन आयोग या केंद्र सरकार ने अभी इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है। आइए समझते हैं कि इन मांगों का कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर क्या असर पड़ सकता है।

3.833 फिटमेंट फैक्टर से ₹69,000 होगी सैलरी

8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। NC-JCM के स्टाफ साइड ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹69,000 करना है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को संशोधित करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.833 किया जाए। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी का गणित कुछ इस तरह होगा:

मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी:- 18,000

प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर:- 3.833

प्रस्तावित नई न्यूनतम बेसिक सैलरी:- करीब 69,000

यानी न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर से बढ़ने वाली बेसिक सैलरी और कुल इन-हैंड सैलरी एक जैसी नहीं होती। HRA और दूसरे भत्तों की गणना अलग-अलग नियमों के आधार पर होती है।

सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने केवल शुरुआती बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं की है, बल्कि नौकरी के दौरान मिलने वाले सालाना इंक्रीमेंट में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य तौर पर हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल होने वाली बढ़ोतरी पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। इसका फायदा लंबे समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी मिल सकता है। हालांकि, इस मांग पर अंतिम फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा।

फैमिली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग

8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए भी कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग फैमिली पेंशन को लेकर है। फिलहाल, सामान्य फैमिली पेंशन की गणना आमतौर पर कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी के 30% के आधार पर होती है। कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहे हैं। इसका फायदा उन पात्र आश्रितों को मिल सकता है, जो किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन पर निर्भर रहते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा नियमों में भी निर्धारित शर्तों के तहत कुछ समय के लिए 50% की बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का प्रावधान है। लेकिन यूनियनों की मांग सामान्य फैमिली पेंशन की दर को ही 30% से बढ़ाकर 50% करने की है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो पात्र परिवारों को हर महीने पहले के मुकाबले ज्यादा पेंशन मिल सकती है।

रेगुलर पेंशन 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव

पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी मांग नियमित पेंशन की दर बढ़ाने को लेकर है। कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा 50% के ढांचे के मुकाबले इसे आखिरी वेतन का 67% करने का प्रस्ताव रखा है। अभी सामान्य तौर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की गणना रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी के 50% के आधार पर होती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी ₹80,000 है, तो मौजूदा 50% के हिसाब से उसकी मासिक बेसिक पेंशन ₹40,000 होगी। वहीं, अगर 67% की मांग स्वीकार होती है, तो यही रकम बढ़कर ₹53,600 हो सकती है। इस तरह प्रस्ताव लागू होने पर पेंशनर्स की नियमित मासिक आय में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अभी इसे सरकारी मंजूरी मिलना बाकी है।

पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 11 साल करने की मांग

रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कराने यानी उसके बदले एकमुश्त रकम लेने का विकल्प मिलता है। इसके बदले कुछ समय तक उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन कम हो जाती है। मौजूदा व्यवस्था में कम्यूट की गई पेंशन का हिस्सा 15 साल बाद बहाल किया जाता है। कर्मचारी संगठनों ने इस अवधि को घटाकर 11 साल करने की मांग की है।

अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो रिटायर कर्मचारियों को 11 साल बाद ही पूरी मासिक पेंशन दोबारा मिलने लगेगी। इससे उन पेंशनर्स को राहत मिल सकती है, जिन्होंने रिटायरमेंट के समय एकमुश्त रकम लेने के लिए अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट कराया था।

1 जनवरी 2026 से एरियर देने की मांग

8वें वेतन आयोग को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसकी प्रभावी तारीख से जुड़ा है। कर्मचारी संगठनों ने नई सैलरी और पेंशन व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की है। अगर सरकार इस तारीख को मंजूरी देती है, तो नई व्यवस्था के वास्तविक भुगतान शुरू होने में देरी होने पर कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स को पिछली अवधि का एरियर मिल सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर संशोधित वेतन बाद में लागू होता है, लेकिन इसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 तय की जाती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लागू होने वाले अंतर का भुगतान एरियर के रूप में मिल सकता है। हालांकि, अभी सरकार ने 1 जनवरी 2026 को भुगतान की आधिकारिक प्रभावी तारीख घोषित नहीं किया है। इसलिए एरियर को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की भी मांग

कर्मचारी संगठनों ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग भी रखी है। यूनियनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। बढ़ते मेडिकल खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए पेंशन व्यवस्था में सुधार जरूरी है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का प्रस्ताव भी अभी मांग के स्तर पर है। इस पर सरकार का अंतिम रुख सामने आना बाकी है।

कब लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और मांगें मांगी थीं। मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 थी। अब आयोग इन सुझावों और मांगों पर विचार करके अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। इसके बाद केंद्र सरकार इन पर अंतिम फैसला लेगी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी क्या समझना चाहिए?