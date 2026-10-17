8th pay commission: 69000 रुपये बेसिक पे, 50% डीए पर मर्जर की मांग; कर्मचारियों की क्या हैं बड़ी डिमांड
मुख्य बातें
- 8th pay commission: 8वें पे कमीशन से कर्मचारी संगठनों ने अधिक फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर की मांग की है
- आयोग लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़े संगठन से मीटिंग कर रहा है
8th pay commission: 8वें पे कमीशन का गठन हुए लगभग 11 महीने का समय बीत चुका है। इस आयोग के पास अब बस 7 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को सरकार के पास जमा करना होगा। जिसके आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा फैसला किया जाएगा। बता दें, आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौजूदा जरूरतों को समझने के लिए लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में मीटिंग कर रहा है। अगली मीटिंग मुंबई में होगी। इससे पहले चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में मीटिंग हो चुकी है।
8वें वेतन आयोग से क्या हैं 5 बड़ी डिमांड (8th pay commission key demands)
1-डीए मर्जर
आयोग के साथ हुई मीटिंग में कई संगठनों ने डीए मर्जर की डिमांड की है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत का डीए मिल रहा है। बता दें, अब कर्मचारी संगठनों की तरफ से डीए मर्जर को लेकर ऐलान की मांग हो रही है।
कुछ संगठनों ने यहां तक मांग की है अगर कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो उसे बेसिक पे में मिला दिया जाए। साथ संगठनों की तरफ से साल भर में 4 बार डीए बढ़ाने की मांग हुई है। मौजूदा समय में सिर्फ दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ता है। एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में।
2- अधिक बेसिक पे की मांग
महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन और आल इंडिया डिफेंस एप्लॉयीज फेडरेशन ने मिनिमम बेसिक पे को बढ़ाने की मांग की है। वहीं, NC-JCM ने मिनिमम बेसिक पे 69000 रुपये करने की डिमांड की है। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिनिमम बेसिक पे को 65000 रुपये करने की बात कही गई है।
3- 4% कम से कम बढ़े डीए
महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 8वें वेतन आयोग से मिनिमम 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के प्रवाधान की मांग की है। वहीं, एनसी-जेसीएम ने महंगाई से जुड़ा डीए बढ़ोतरी की डिमांड की है।
4- फिटमेंट फैक्टर
IRTSA ने अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इस संगठन की तरफ से फिटमेंट फैक्टर 2.92, 3.50 और 3.80 करने की मांग हुई है। बता दें, अबतक फिटमेंट फैक्टर या डीए आदि को लेकर आयोग की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं हुआ है।
8वें वेतन आयोग की तरफ से जो भी फैसला होगा उसका असर 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स पर सीधा पड़ेगा। अब देखना है कि इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। डीए को लेकर भी क्या कोई स्पेशल ऐलान देखने को मिलेगा या नहीं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।