Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th Pay Commission 69 Lakhs pensioners kept out of new pay panel coverage ToR tweak sparks question
लाखों पेंशनर्स को झटका, 8वें वेतन आयोग के दायरे से हुए बाहर? समझें मामला

लाखों पेंशनर्स को झटका, 8वें वेतन आयोग के दायरे से हुए बाहर? समझें मामला

संक्षेप: 8th pay commission: संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में उस हिस्से को हटा दिया गया है, जो 2014 में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में 'पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा' से संबंधित था।

Mon, 10 Nov 2025 02:53 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की शर्तों और दायरे (Terms of Reference - ToR) की पूरी अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद एक बड़े कर्मचारी संगठन ने गंभीर आरोप लगाया है कि जारी की गई ToR में देश के 69 लाख पेंशनरों को शामिल नहीं किया गया है। यह आरोप ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) ने लगाया है। संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में उस हिस्से को हटा दिया गया है, जो 2014 में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में 'पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा' से संबंधित था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

7वें वेतन आयोग की ToR में क्या था

2014 में जारी 7वें वेतन आयोग की ToR में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि आयोग उन कर्मचारियों की पेंशन संरचना की भी समीक्षा करेगा, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में यह लिखा गया था, 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना, जिसमें उन कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की समीक्षा भी शामिल है, जो इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथ ही यह ध्यान में रखना कि 01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आते हैं।'

8वें वेतन आयोग की ToR से यह हिस्सा गायब

3 नवंबर को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 8वें वेतन आयोग की ToR में यह पूरा हिस्सा गायब है। यानी इसमें “पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा” से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

AIDEF का विरोध और मांग

AIDEF ने 4 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में संशोधन किया जाए, ताकि उन सभी पेंशनरों को भी शामिल किया जा सके जो 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या हो जाएंगे। संगठन ने पत्र में कहा, 'यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को, जिन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक देश की सेवा की है, 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है।'

अतिरिक्त मांगें

AIDEF ने अपने पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए-

- 11 वर्ष बाद पेंशन की कमी की गई राशि (commuted value) की बहाली की व्यवस्था।

- संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति की तिथि से हर 5 साल में पेंशन में 5% की वृद्धि।

सरकार की ओर से क्या कहा गया

हालांकि, इन आरोपों और मांगों के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को यह स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 69 लाख पेंशनरों को भी कवर करेंगी। इस बीच, AIDEF ने अपने पत्र की एक प्रति नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा को भी भेजी है, और उनसे अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे को सरकार के सामने मजबूती से उठाएँ।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।