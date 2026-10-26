8वें वेतन आयोग के 5 अपडेट्स, सैलरी और पेंशन बढ़ने को लेकर भी कुछ है क्या?

मुख्य बातें

8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 5 नए अपडेट्स हैं। इन्हें हर कर्मचारी को जानना बहुत जरूरी है। बता दें आयोग अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों, संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर उनकी मांगें और समस्याएं समझ रहा है। पांचों अपडेट्स को जानने से पहले यह भी समझें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अभी इंतजार करना होगा। आयोग की ओर से अब तक फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी, पेंशन में बढ़ोतरी या नई सैलरी मैट्रिक्स को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आयोग की वेबसाइट के 'What's New' सेक्शन में जारी पांच प्रमुख सूचनाएं इस प्रकार हैं...

1. मुंबई में हुई बैठक की तैयारी: आयोग ने 21 सितंबर 2026 को मुंबई दौरे से जुड़ी सूचना जारी की थी। इसके तहत 22 और 23 अक्टूबर 2026 को बैठकें निर्धारित की गई थीं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर थी।

2. बेंगलुरु में कर्मचारियों से चर्चा: 24 अगस्त 2026 को जारी सूचना के अनुसार, आयोग ने 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में परामर्श बैठकें निर्धारित की थीं। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 सितंबर रखी गई थी।

3. सलाहकारों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव: 11 अगस्त 2026 को आयोग ने सलाहकारों की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया। यह आयोग की प्रशासनिक तैयारियों से जुड़ा अपडेट है।

4. जयपुर में हुई परामर्श बैठकों की तैयारी: 3 अगस्त 2026 को जारी सूचना के अनुसार, आयोग ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को जयपुर दौरे का कार्यक्रम घोषित किया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त थी।

5. चंडीगढ़ में बैठक का कार्यक्रम: 28 जुलाई 2026 को आयोग ने चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक परामर्श बैठकें आयोजित करने का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त थी।

फिलहाल आयोग ने इन पांच अपडेट में निम्नलिखित में से किसी की भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है..

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी कितने गुना बढ़ेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।

सैलरी कितने गुना बढ़ेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। मिनिमम बेसिक सैलरी: नई न्यूनतम वेतन की घोषणा नहीं हुई है।

नई न्यूनतम वेतन की घोषणा नहीं हुई है। पेंशन में बढ़ोतरी: पेंशनभोगियों को कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है।

पेंशनभोगियों को कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है। भत्तों में बदलाव: महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों पर अंतिम फैसला नहीं आया है।

महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों पर अंतिम फैसला नहीं आया है। लागू होने की तारीख: नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इन अपडेट का क्या मतलब है? आयोग की वेबसाइट पर अभी जो भी अपडेट्स हैं, वे 21 सितंबर तक के हैं। फिर भी ये सूचनाएं बताती हैं कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए परामर्श और प्रशासनिक प्रक्रिया पर काम कर रहा है, लेकिन इनसे कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी की राशि का पता नहीं चलता।

8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। यह तीन सदस्यीय आयोग है, जिसे पात्र कर्मचारी संगठनों, एसोसिएशनों और अन्य हितधारकों की मांगों पर विचार करके अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं।

आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इस हिसाब से आयोग के पास रिपोर्ट देने के लिए लगभग मई 2027 तक का समय है। 3 नवंबर 2026 को आयोग के गठन के 12 महीने पूरे हो जाएंगे। इसके बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब छह महीने का समय शेष रहेगा।

पिछले वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर? पिछले वेतन आयोगों में लागू फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों के बीच नए आयोग से भी काफी उम्मीदें हैं। छठे वेतन आयोग में 1.86 और सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।

हालांकि, 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर तय होगा, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे संभावित फिटमेंट फैक्टर, नई सैलरी और पेंशन से जुड़े आंकड़ों को फिलहाल आधिकारिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

कब मिलेगी सैलरी और पेंशन पर पूरी जानकारी? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, भत्तों, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में संभावित बदलावों की स्पष्ट जानकारी आयोग की अंतिम रिपोर्ट और उस पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही मिलेगी।

आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग मई 2027 तक का समय मिला है। हालांकि, रिपोर्ट सौंपने और सरकार की ओर से सिफारिशें स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है।