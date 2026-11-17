8th CPC: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा सवाल! 2.25 फिटमेंट से बेसिक और ग्रॉस सैलरी में कितना होगा अंतर?
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग में 2.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी भी 2.25 गुना बढ़ जाएगी
- फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर बेसिक पे पर पड़ता है, जबकि DA, HRA और दूसरे भत्तों में बदलाव के बाद ही कुल सैलरी तय होती है
- आइए इसका गणित समझते हैं
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रख रहे हैं। किसी की मांग 2.0 है, तो कोई 2.25, 2.50 या इससे भी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहा है। कर्मचारियों को लगता है कि जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उनकी सैलरी में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन, यहां एक ऐसी बात है, जिसे समझना हर सरकारी कर्मचारी के लिए जरूरी है।
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की कुल या ग्रॉस सैलरी भी 2.25 गुना हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मुख्य रूप से मौजूदा बेसिक पे को संशोधित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता (DA) और दूसरे भत्तों का कैलकुलेशन नए नियमों के आधार पर होता है।
यही वजह है कि बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी दिखने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में इजाफा उससे कम हो सकता है। Level 6 से Level 8 तक के कर्मचारियों के लिए यह अंतर समझना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि उनकी कुल सैलरी में अलग-अलग भत्तों की भी अहम भूमिका होती है। आइए इसको नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
दूसरे वेतन आयोग के बाद से बेसिक सैलरी में ऐतिहासिक वृद्धि
दूसरे वेतन आयोग के बाद से बेसिक सैलरी में ऐतिहासिक वृद्धि
|पे कमीशन
|असली बढ़ोतरी (%)
|फिटमेंट फैक्टर
|मिनिमम बेसिक सैलरी
|II CPC
|14.20%
|-
|₹ 70
|III CPC
|20.60%
|-
|₹ 185
|IV CPC
|27.60%
|-
|₹ 750
|V CPC
|31.00%
|-
|₹ 2,550
|VI CPC
|54.00%
|1.86
|₹ 7,000
|VII CPC
|14.30%
|2.57
|₹ 18,000
2.0-3.0 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान
|अनुमानित कैलकुलेशन
|मौजूदा बेसिक
|₹ 35,400
|मौजूदा ग्रॉस सैलरी
|₹ 68,322
|1 जुलाई 2026 के अनुसार वर्तमान DA दर
|63.0%
|X-शहर के लिए वर्तमान HRA दर (DA > 50% सीमा)
|30.0%
|8वें CPC के तहत नई DA दर (0% पर रीसेट)
|0.0%
|'X' कैटेगिरी सिटी के लिए नया HRA आधार दर
|24.0%
|फिटमेंट
|रिवाइज्ड बेसिक
|न्यू ग्रॉस सैलरी
|बेसिक पे हाइक
|ग्रॉस सैलरी हाइक
|रेशियो
|2
|₹ 70,800
|₹ 87,792
|100%
|28%
|0.28
|2.25
|₹ 79,650
|₹ 98,766
|125%
|45%
|0.36
|2.5
|₹ 88,500
|₹ 1,09,740
|150%
|61%
|0.40
|2.75
|₹ 97,350
|₹ 1,20,714
|175%
|77%
|0.44
|3
|₹ 1,06,200
|₹ 1,31,688
|200%
|93%
|0.46
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से ग्रॉस सैलरी उतनी क्यों नहीं बढ़ती?
किसी सरकारी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी केवल बेसिक पे से नहीं बनती। इसमें बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे लागू भत्ते भी शामिल होते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इन सभी मदों में बदलाव हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर सीधे बेसिक पे पर लागू होता है। नए वेतन ढांचे में पुराने DA को बेसिक पे में समायोजित किया जाता है और नए वेतन आयोग के तहत DA की कैलकुलेशन फिर से शुरू होती है। इसके अलावा HRA और दूसरे भत्तों की दरें भी नए वेतन ढांचे के अनुसार तय की जा सकती हैं।
2.0-3.0 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल-7 के कर्मचारियों के लिए ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान
|मौजूदा बेसिक
|₹ 44,900
|वर्तमान बेसिक वेतन
|₹ 86,657
|1 जुलाई 2026 के अनुसार वर्तमान DA दर
|63.0%
|X-शहर के लिए वर्तमान HRA दर (DA > 50% सीमा)
|30.0%
|8वें CPC के तहत नई DA दर (0% पर रीसेट)
|0.0%
|'X' श्रेणी के शहरों के लिए नया HRA आधार दर
|24.0%
इसलिए 2.0 फिटमेंट फैक्टर का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी का HRA, DA और हर दूसरा भत्ता भी दोगुना हो जाएगा। कुल सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह सरकार की अंतिम सिफारिशों और भत्तों के नए ढांचे पर निर्भर करेगा। एक और जरूरी बात कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी 2.57 गुना नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि फिटमेंट फैक्टर में पहले से मिल रहे DA का असर भी शामिल था।
अनुमानित कैलकुलेशन
|करंट बेसिक
|₹ 47,600
|करंट ग्रॉस बेसिक
|₹ 91,868
|1 जुलाई 2026 तक मौजूदा DA
|63.0%
|मौजूदा HRA रेट X-सिटी (DA > 50% threshold)
|30.0%
|8th CPC में नया रेट (resets to 0%)
|0.0%
|कैटेगिरी 'X' सिटी के लिए न्यू HRA बेस रेट
|24.0%
|फिटमेंट फैक्टर
|रिवाइज्ड बेसिक
|न्यू ग्रॉस सैलरी
|बेसिक पे हाइक
|ग्रॉस सैलरी हाइक
|रेशियो
|2
|₹ 95,200
|₹ 1,18,048
|100%
|28%
|0.28
|2.25
|₹ 1,07,100
|₹ 1,32,804
|125%
|45%
|0.36
|2.5
|₹ 1,19,000
|₹ 1,47,560
|150%
|61%
|0.40
|2.75
|₹ 1,30,900
|₹ 1,62,316
|175%
|77%
|0.44
|3
|₹ 1,42,800
|₹ 1,77,072
|200%
|93%
|0.46
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।