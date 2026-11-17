मुख्य बातें

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रख रहे हैं। किसी की मांग 2.0 है, तो कोई 2.25, 2.50 या इससे भी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहा है। कर्मचारियों को लगता है कि जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उनकी सैलरी में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन, यहां एक ऐसी बात है, जिसे समझना हर सरकारी कर्मचारी के लिए जरूरी है।

अगर 8वें वेतन आयोग में 2.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की कुल या ग्रॉस सैलरी भी 2.25 गुना हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मुख्य रूप से मौजूदा बेसिक पे को संशोधित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता (DA) और दूसरे भत्तों का कैलकुलेशन नए नियमों के आधार पर होता है।

यही वजह है कि बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी दिखने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में इजाफा उससे कम हो सकता है। Level 6 से Level 8 तक के कर्मचारियों के लिए यह अंतर समझना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि उनकी कुल सैलरी में अलग-अलग भत्तों की भी अहम भूमिका होती है। आइए इसको नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।

दूसरे वेतन आयोग के बाद से बेसिक सैलरी में ऐतिहासिक वृद्धि

दूसरे वेतन आयोग के बाद से बेसिक सैलरी में ऐतिहासिक वृद्धि

पे कमीशन असली बढ़ोतरी (%) फिटमेंट फैक्टर मिनिमम बेसिक सैलरी II CPC 14.20% - ₹ 70 III CPC 20.60% - ₹ 185 IV CPC 27.60% - ₹ 750 V CPC 31.00% - ₹ 2,550 VI CPC 54.00% 1.86 ₹ 7,000 VII CPC 14.30% 2.57 ₹ 18,000

2.0-3.0 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान

अनुमानित कैलकुलेशन मौजूदा बेसिक ₹ 35,400 मौजूदा ग्रॉस सैलरी ₹ 68,322 1 जुलाई 2026 के अनुसार वर्तमान DA दर 63.0% X-शहर के लिए वर्तमान HRA दर (DA > 50% सीमा) 30.0% 8वें CPC के तहत नई DA दर (0% पर रीसेट) 0.0% 'X' कैटेगिरी सिटी के लिए नया HRA आधार दर 24.0%

फिटमेंट रिवाइज्ड बेसिक न्यू ग्रॉस सैलरी बेसिक पे हाइक ग्रॉस सैलरी हाइक रेशियो 2 ₹ 70,800 ₹ 87,792 100% 28% 0.28 2.25 ₹ 79,650 ₹ 98,766 125% 45% 0.36 2.5 ₹ 88,500 ₹ 1,09,740 150% 61% 0.40 2.75 ₹ 97,350 ₹ 1,20,714 175% 77% 0.44 3 ₹ 1,06,200 ₹ 1,31,688 200% 93% 0.46

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से ग्रॉस सैलरी उतनी क्यों नहीं बढ़ती?

किसी सरकारी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी केवल बेसिक पे से नहीं बनती। इसमें बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे लागू भत्ते भी शामिल होते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इन सभी मदों में बदलाव हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर सीधे बेसिक पे पर लागू होता है। नए वेतन ढांचे में पुराने DA को बेसिक पे में समायोजित किया जाता है और नए वेतन आयोग के तहत DA की कैलकुलेशन फिर से शुरू होती है। इसके अलावा HRA और दूसरे भत्तों की दरें भी नए वेतन ढांचे के अनुसार तय की जा सकती हैं।

2.0-3.0 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल-7 के कर्मचारियों के लिए ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी का अनुमान

मौजूदा बेसिक ₹ 44,900 वर्तमान बेसिक वेतन ₹ 86,657 1 जुलाई 2026 के अनुसार वर्तमान DA दर 63.0% X-शहर के लिए वर्तमान HRA दर (DA > 50% सीमा) 30.0% 8वें CPC के तहत नई DA दर (0% पर रीसेट) 0.0% 'X' श्रेणी के शहरों के लिए नया HRA आधार दर 24.0%

इसलिए 2.0 फिटमेंट फैक्टर का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी का HRA, DA और हर दूसरा भत्ता भी दोगुना हो जाएगा। कुल सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह सरकार की अंतिम सिफारिशों और भत्तों के नए ढांचे पर निर्भर करेगा। एक और जरूरी बात कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बावजूद ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी 2.57 गुना नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि फिटमेंट फैक्टर में पहले से मिल रहे DA का असर भी शामिल था।

अनुमानित कैलकुलेशन करंट बेसिक ₹ 47,600 करंट ग्रॉस बेसिक ₹ 91,868 1 जुलाई 2026 तक मौजूदा DA 63.0% मौजूदा HRA रेट X-सिटी (DA > 50% threshold) 30.0% 8th CPC में नया रेट (resets to 0%) 0.0% कैटेगिरी 'X' सिटी के लिए न्यू HRA बेस रेट 24.0%