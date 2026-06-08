टॉप-10 अमेरिकी अरबपतियों की दौलत में 82 अरब डॉलर की सेंध, अडानी पर पैसों की बारिश
मुख्य बातें
- दुनिया के टॉप-10 में शामिल सभी 9 अमेरिकी अरबपतियों को करीब 82 अरब डॉलर की चोट पहुंची
- एक ओर अमेरिकी अरबपतियों की संपत्ति में सेंध लगी तो दूसरी ओर भारत के गौतम अडानी पर डॉलर की बरिश हो रही थी
अमेरिकी अरबपतियों के लिए शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। एआई के रथ पर सवार टेक कंपनियों के मालिकों की संपत्ति में तब बहुत बड़ी सेंध लगी, जब इनके शेयर बुरी तरह टूट गए। दुनिया के टॉप-10 में शामिल सभी 9 अमेरिकी अरबपतियों को करीब 82 अरब डॉलर की चोट पहुंची। एक ओर अमेरिकी अरबपतियों की संपत्ति में सेंध लगी तो दूसरी ओर भारत के गौतम अडानी पर डॉलर की बरिश हो रही थी।
भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी रहे टॉप गेनर
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक शुक्रवार को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी टॉप गेनर रहे। उनकी संपत्ति में 4.56 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज की गई और अडानी का नेटवर्थ 120 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जबकि, इस मामले में वॉरने बफेट दूसरे नंबर पर रहे, जिनकी संपत्ति 3 अरब डॉलर बढ़कर 146 अरब डॉलर पर पहुंच गई। हालांकि, अडानी और बफेट दोनों दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में शामिल नहीं हैं।
लैरी एलिसन सबसे बड़े लूजर
शुक्रवार को सबसे अधिक नुकसान लैरी एलिसन को हुआ। ओरेकल के मालिक एलिसन को एक ही दिन में 23.7 अरब डॉलर का झटका लगा। इस झटके से एलिसन दुनिया के अमीरों की रैंकिंग में चौथे से लुढ़ककर 5वें स्थान पर आ गए। उनका नेटवर्थ 267 अरब डॉलर रह गया है।
मस्क को करीब 20 अरब डॉलर का झटका
दूसरा बड़ा झटका एलन मस्क को लगा। दुनिया के सबसे रईस इस शख्स का नेटवर्थ एक ही दिन में 19.7 अरब डॉलर घटकर 703 अरब डॉलर रह गया। इनके अलावा माइकल डेल को 12 अरब डॉलर की तगड़ी चोट पहुंची और अब उनकी कुल संपत्ति 214 अरब डॉलर रह गई है।
इनके बाद मार्क जुकरबर्ग को 11.8 अरब डॉलर की चोट पहुंची और नेटवर्थ घटकर 211 अरब डॉलर रह गया। जेनसेन हुआंग भी 11 अरब डॉलर गंवाए और उनकी कुल संपत्ति 170 अरब डॉलर रह गई है।
इनको भी लगे झटके, लेकिन थोड़े हल्के रहे
झटका तो लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, जेफ बेजोस और स्टीव बाल्मर को भी लगे, लेकिन थोड़े हल्के थे। लैरी पेज को 2.69 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उनका नेटवर्थ 313 अरब डॉलर रह गया है। सर्गेई ब्रिन को 2.48 अरब डॉलर और जेफ बेजोस को 6 अरब डॉलर का फटका पड़ा है। जबकि, स्टीव बाल्मर ने 3.61 अरब डॉलर गंवाए हैं।
क्यों लगी दौलत में सेंध
दरअसल शुक्रवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में भारी बिकवाली और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंताओं ने निवेशकों की धारणा को झटका दिया। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर तकनीकी शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। नैस्डैक में अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, डेल, ओरेकल, एनवीडिया जैसे शेयर धड़ाम हो गए। नैस्डैक 100 इंडेक्स 4.8% टूट गया। इसका असर इन अरबपतियों के नेटवर्थ पर पड़ा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें