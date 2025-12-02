पेटीएम, गेल समेत एक्सपर्ट्स के पसंदीदा 8 स्टॉक्स, जानें क्या है खरीदारी का स्तर और टार्गेट

संक्षेप: Intraday Stocks to Buy: सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm), गेल (इंडिया) लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन बैंक, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL), और नैटको फार्मा लिमिटेड।

Intraday Stocks to Buy: तीन शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स ने आज यानी 2 दिसंबर, 2025 के लिए आठ इंट्राडे स्टॉक्स की सिफारिश की है। ये सिफारिशें सुमित बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी) और शिजू कूथुप्पलक्कल (प्रभुदास लीलाधर) जैसे विश्लेषकों द्वारा दी गई हैं। इसमें सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, Paytm, गेल (इंडिया) लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन बैंक, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और नैटको फार्मा लिमिटेड शामिल हैं।

सुमित बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग) की पसंद सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड सुमित बगड़िया का सुझाव है कि इस शेयर को 283 रुपये के स्तर पर खरीदा जाए। इस ट्रेड के लिए स्टॉप-लॉस 273 रुपये और लक्ष्य 303 रुपये रखा जा सकता है।

क्यों खरीदें: पिछले ऑल-टाइम हाई जोन को फिर से टेस्ट करने के बाद, शेयर ने 284 रुपये का नया रिकॉर्ड ऊंचा स्तर बनाया है, जो बाजार के विश्वास और तेजी के रुख को दर्शाता है। टेक्निकल एनॉलिसिस के अनुसार, शेयर पर मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है।

वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम) बगड़िया के अनुसार, पेटीएम के शेयर 1,368 रुपये के स्तर पर खरीदे जा सकते हैं। इस ट्रेड के लिए स्टॉप-लॉस 1,320 रुपये और टार्गेट प्राइस 1,465 रुपये रखा जा सकता है।

क्यों खरीदें: बगड़िया का मानना है कि शेयर ने लगातार ऊंची ऊंचाइयां और ऊंची निचली सतह बनाई है, जो तेजी को दिखाता है। हाल ही में यह 1,371 रुपये के 52-हफ्ते के ऊंचे स्तर तक पहुंचा है। इस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट खरीदारी में और तेजी ला सकता है। सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जो तेजी के रुख को मजबूत करते हैं।

गणेश डोंगरे (आनंद राठी) की पसंद गेल (इंडिया) लिमिटेड इस शेयर को 175 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है। स्टॉप-लॉस 170 रुपये और टार्गेट 183 रुपये रखा जा सकता है।

क्यों खरीदें: डोंगरे के मुताबिक, शेयर में एक मजबूत और लगातार तेजी का पैटर्न देखा जा रहा है। शेयर ने 170 रुपये के स्तर पर एक ठोस सपोर्ट बेस बनाया है और इस स्तर से वापसी के संकेत दे रहा है, जो तेजी के रुख को मजबूत करता है।

सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड इस शेयर को 670 रुपये के स्तर पर खरीदें। ट्रेड के लिए स्टॉप-लॉस 655 रुपये और लक्ष्य 690 रुपये रखा जा सकता है।

क्यों खरीदें: एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर एक मजबूत तेजी का पैटर्न दिखा रहा है और 655 रुपये के स्तर पर इसका सपोर्ट बना हुआ है।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस शेयर के लिए खरीदारी का स्तर 270 रुपये सुझाया गया है। स्टॉप-लॉस 260 रुपये और टार्गेट 288 रुपये रखा जा सकता है।

क्यों खरीदें: डोंगरे के अनुसार, शेयर ने भी एक उल्लेखनीय तेजी का पैटर्न प्रस्तुत किया है और यह 260 रुपये के मजबूत सपोर्ट पर कारोबार कर रहा है।

शिजू कूथुप्पलक्कल (प्रभुदास लीलाधर) की पसंद इंडियन बैंक इस शेयर को 887 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है। लक्ष्य 935 रुपये और स्टॉप-लॉस 865 रुपये रखा जा सकता है।

क्यों खरीदें: शेयर ने एक छोटे विराम के बाद 890 रुपये के जोन के पास से फिर से तेजी के संकेत दिए हैं। आरएसआई ओवरबॉट जोन से अच्छी करेक्शन के बाद अब सही जगह पर है और एक पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है।

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) शेयर को 161.95 रुपये पर खरीदने का सुझाव है। इसके लिए लक्ष्य 172 रुपये और स्टॉप-लॉस 158 रुपये रखा गया है।

क्यों खरीदें: कूथुप्पलक्कल का कहना है कि शेयर ने डेली चार्ट पर 157 रुपये के 50-EMA के पास सपोर्ट लेते हुए हायर बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न बनाया है और पुलबैक देखा गया है। आरएसआई ने भी पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस शेयर के लिए विश्लेषकों की औसत रेटिंग 'सेल' है, और इसका P/E अनुपात सेक्टर के P/E से काफी अधिक है।

नैटको फार्मा लिमिटेड इस शेयर के लिए खरीदारी का स्तर 903 रुपये बताया गया है। टार्गेट प्राइस 950 रुपये और स्टॉप-लॉस 880 रुपये रखा जा सकता है।

क्यों खरीदें: शेयर ने 795 रुपये के जोन के पास बने बॉटम से एक सार्थक पुलबैक किया है और बड़े वॉल्यूम के साथ 200-दिवसीय मूविंग एवरेज (874 रुपये) के ऊपर आ गया है, जो तेजी के रुख को बेहतर बनाता है। आरएसआई ताकत के साथ बढ़ रहा है।