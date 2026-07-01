जुलाई में 8 बदलाव: LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, बैंक, रेलवे, आधार अपडेट के भी नियम बदले

हर महीने की शुरुआत कुछ नए बदलाव के साथ होती है। जुलाई की शुरुआत भी कुछ खट्टे कुछ मीठे बदलाव के साथ हुई है। आज 1 तारीख से आम लोगों की जेब और डेली लाइफ से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। एक जुलाई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। वहीं, इसी महीने आधार में ई-मेल अपडेट, रेलवे के कुछ नियम, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, बैंकिंग सेवाएं समेत कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं या होने वाले हैं।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे 1 जुलाई की सुबह एक राहतभरी खबर लेकर आ आई। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 180 रुपये से अधिक घट गए। इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपये घटकर ₹2930 हो गई है। पहले ₹3,113.50 की जगह अब हो गई है। पटना में कमर्शियल का दाम 3227 रुपये है।

लखनऊ में कमर्शियल 3236 रुपये से घटकर 3052.5 रुपये पर आ गया है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर आज से 3255.50 की जगह 3081.50 रुपये का हो गया है। जयपुर में भी आज 1 जुलाई से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2957.50 रुपये का हो गया है।

आधार में ई-मेल अपडेट कराना होगा मुफ्त एक और राहतभरी खबर आधार कार्ड धारकों के लिए है। UIDAI ने आधार में ई-मेल आईडी अपडेट कराने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क छह महीने के लिए माफ कर दिया है। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी और केवल यूआईडीएआई के आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध रहेगी।

अभी तक आधार में ई-मेल आईडी जोड़ने या बदलने के लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब लोग अपने आधार रिकॉर्ड में ई-मेल पता निःशुल्क अपडेट करा सकेंगे। यूआईडीएआई का मानना है कि इससे अधिक लोगों के आधार में ई-मेल विवरण जुड़ेंगे और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।

बिना टिकट रेल सफर पर डबल हुआ जुर्माना केंद्र सरकार ने रेलवे से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार, अब बिना टिकट ट्रेन में सफर करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

इसके साथ ही उस यात्री से टिकट का पूरा किराया और कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। वहीं, रेलवे के जरिए खतरनाक वस्तु ले जाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर कुछ गंभीर मामला रहा तब की स्थिति में जेल की भी संभावना रहेगी।

बैंकों के लिए बदले नियम भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम लागू होंगे, जिनका उद्देश्य बैंकों द्वारा बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय उत्पादों की मिस-सेलिंग रोकना है। अगर किसी बैंक कस्टमर के साथ गलत तरीके से उत्पाद बेचा गया पाया जाता है, तो उसे मुआवजा और राशि वापस मिलने का अधिकार होगा।

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन कर दिया है। इसकी वजह से एक जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। नया या पासपोर्ट रिइश्यू करवाने की स्थिति में लोगों 1500 रुपये की जगह 2500 रुपये खर्च करने होंगे।

वहीं, तत्काल पासपोर्ट फीस को 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। यह शुल्क 36 पेज के पासपोर्ट के लिए है। 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 2000 रुपये की जगह 3500 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, तत्काल पासपोर्ट के लिए 4000 रुपये की जगह 6000 रुपये देने होंगे।

टीके और कैंसर की दवा पर क्यूआर कोड अनिवार्य सरकार ने नकली- घटिया दवाओं पर रोक के उद्देश्य से वैक्सीन, एंटीमाइक्रोबियल और कैंसर रोधी दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। नए प्रावधान एक जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इससे पहले यह व्यवस्था केवल देश के टॉप-300 फार्मास्युटिकल ब्रांडों पर लागू थी।

यह कदम नकली दवाओं के वितरण पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। संशोधित प्रावधानों के तहत दवा निर्माताओं को दवा के प्राथमिक पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड छापना या चिपकाना होगा।

एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे एसबीआई कार्ड अपने फोनपे सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड प्वाइंट के नियमों में बदलाव करेगा। कई खर्च श्रेणियों पर मिलने वाले रिवॉर्ड कम हो जाएंगे। वहीं एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज सुविधा पाने के लिए न्यूनतम खर्च की नई शर्त लागू होगी।

वीबी-जी राम जी अधिनियम देशभर में लागू होगा 'विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (वीबी-जी राम जी) अधिनियम एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही दो दशक पुराना 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' यानी मनरेगा खत्म हो गया है। नए अधिनियम में नया ढांचा होगा, जो ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का वैधानिक मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी देगा।