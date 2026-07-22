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मार्च तक लागू होगा नया वेतन आयोग...इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में सातवें वेतन आयोग को लागू करना है
  • आसान भाषा में कहें तो मार्च 2027 तक बंगाल में सातवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा
मार्च तक लागू होगा नया वेतन आयोग...इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। इस इंतजार वाले माहौल के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में सातवें वेतन आयोग को लागू करना है। इसका मतलब है कि मार्च 2027 तक बंगाल में सातवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।

बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी चुनावी सभा के दौरान सातवें वेतन आयोग को लागू करने का वायदा किया था। इसके बाद जब मई में बीजेपी सत्ता में आई तो राज्य सरकार की कैबिनेट ने सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।

क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तें पहले ही तैयार कर ली गई हैं और अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसका गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अचानक बदलाव करने के बजाय केंद्र के साथ महंगाई भत्ते के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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डीए पर भी ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद धीरे-धीरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) करना है। इसके साथ ही बकाया राशि का भुगतान भी चरणों में करना है। अधिकारी ने कहा, “हम धीरे-धीरे केंद्र और राज्य के बीच DA के अंतर को कम करेंगे। आप में से कुछ लोगों को उम्मीद रही होगी कि हम एक ही बार में 42 प्रतिशत DA की घोषणा करेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी थीं कि हम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सावधानीपूर्वक गणना की है और धीरे-धीरे इस अंतर को कम करेंगे।”

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उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह भी भरोसा दिलाया कि रुका हुआ DA (महंगाई भत्ता) सही समय पर दे दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार, राज्य के बजट में की गई हालिया बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत की दर से DA मिल रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के संगठन कई सालों से एक नए वेतन आयोग के गठन और बकाया DA के भुगतान की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने पहले बजट में DA में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला कुल डीए 38 प्रतिशत हो गया था।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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