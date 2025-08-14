7th pay commission when credited dearness allowance in central government employees ac केंद्रीय कर्मचारियों का DA कितना बढ़ेगा, वेतन आयोग की आखिरी छमाही में कब फैसला, जानें सबकुछ, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़7th pay commission when credited dearness allowance in central government employees ac

केंद्रीय कर्मचारियों का DA कितना बढ़ेगा, वेतन आयोग की आखिरी छमाही में कब फैसला, जानें सबकुछ

7th pay commission latest update: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक डीए साल में दो बार दिया जाता है। चूंकि यह सातवें वेतन आयोग की आखिरी छमाही है, ऐसे में अब डीए को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:57 PM
share Share
Follow Us on
केंद्रीय कर्मचारियों का DA कितना बढ़ेगा, वेतन आयोग की आखिरी छमाही में कब फैसला, जानें सबकुछ

7th pay commission latest update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितना इंतजार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का है लगभग ऐसी ही चिंता अपने महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर है। केंद्रीय कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि साल की दूसरी छमाही में उन्हें कब डीए मिलेगा। दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक डीए साल में दो बार दिया जाता है। चूंकि यह सातवें वेतन आयोग की आखिरी छमाही है, ऐसे में अब डीए को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डीए का भुगतान बेसिक सैलरी के 3 फीसदी के हिसाब से किया जा सकता है। वहीं, कई लोग यह मान रहे हैं कि बेसिक सैलरी का 4 फीसदी तक डीए दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर कितना डीए भुगतान किया जाएगा और यह कब तक संभव है।

कब तक डीए आने की उम्मीद

अब तक के पैटर्न के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि दूसरी छमाही के डीए पर सरकार सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले हफ्ते में फैसला कर सकती है। इस साल 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और विजयदशमी 2 अक्टूबर को है। ऐसे में यह संभव है कि 2 अक्टूबर तक डीए पर फैसला ले लिया जाए। अगर अक्टूबर में डीए पर फैसला होगा तो 30 या 31 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ भुगतान कर दिया जाएगा।

कितना पर्सेंट बढ़ेगा डीए?

सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी छमाही में डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद डीए मौजूदा 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जनवरी 2025 में सरकार ने डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की थी।

आठवें वेतन आयोग का गठन कब?

केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी महीने में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था लेकिन अब तक समिति पर फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल में एक जनवरी से लागू की जाती हैं। इस लिहाज से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तिथि 1 जनवरी 2026 को है।

Dearness Allowance
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।