केंद्रीय कर्मचारियों का DA कितना बढ़ेगा, वेतन आयोग की आखिरी छमाही में कब फैसला, जानें सबकुछ

7th pay commission latest update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितना इंतजार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का है लगभग ऐसी ही चिंता अपने महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर है। केंद्रीय कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि साल की दूसरी छमाही में उन्हें कब डीए मिलेगा। दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक डीए साल में दो बार दिया जाता है। चूंकि यह सातवें वेतन आयोग की आखिरी छमाही है, ऐसे में अब डीए को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डीए का भुगतान बेसिक सैलरी के 3 फीसदी के हिसाब से किया जा सकता है। वहीं, कई लोग यह मान रहे हैं कि बेसिक सैलरी का 4 फीसदी तक डीए दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर कितना डीए भुगतान किया जाएगा और यह कब तक संभव है।

कब तक डीए आने की उम्मीद अब तक के पैटर्न के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि दूसरी छमाही के डीए पर सरकार सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले हफ्ते में फैसला कर सकती है। इस साल 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और विजयदशमी 2 अक्टूबर को है। ऐसे में यह संभव है कि 2 अक्टूबर तक डीए पर फैसला ले लिया जाए। अगर अक्टूबर में डीए पर फैसला होगा तो 30 या 31 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ भुगतान कर दिया जाएगा।

कितना पर्सेंट बढ़ेगा डीए? सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी छमाही में डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद डीए मौजूदा 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जनवरी 2025 में सरकार ने डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की थी।