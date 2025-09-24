7th pay commission tripura govt hikes 3 percent DA for its employees durga puja gifts DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़7th pay commission tripura govt hikes 3 percent DA for its employees durga puja gifts

DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

अब तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में लगातार सुधार और वृद्धि मिलती रही है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और खर्च की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया कदम है। सरकार का मानना है कि यह कदम त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:12 AM
share Share
Follow Us on
DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

DA Hike: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ता (DA) और डीआर देने की घोषणा की। उन्होंने इसे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दुर्गा पूजा का उपहार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद सरकार ने 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 1,05,739 कर्मचारी और 84,342 पेंशनर लाभान्वित होंगे। इसके चलते राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में लगभग ₹125 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

अब कितना मिलेगा DA

बता दें कि इस बढ़ोतरी के साथ अब त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को 36% महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 52% DA दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में त्रिपुरा सरकार ने क्रमशः महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है—FY22 में 4%, FY23 में 3%, और FY24 में 2% अतिरिक्त DA बढ़ाया गया था। इस तरह, अब तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में लगातार सुधार और वृद्धि मिलती रही है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और खर्च की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया कदम है। सरकार का मानना है कि यह कदम त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देगा।

केंद्रीय कर्मचारियों का कब बढ़ेगा DA

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने महंगाई भत्ते (डीए) या महंगाई राहत (डीआर) में अगली बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, DA बढ़ोतरी को लेकर दिवाली तक ऐलान संभव है। बता दें कि इस साल मार्च में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी। डीए/डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से लागू हुई, जिसका अर्थ है कि इस अवधि का बकाया सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दे दिया गया। मार्च में डीए/डीआर में हुई वृद्धि के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 55 प्रतिशत डीए/डीआर मिलता है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।