DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

अब तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में लगातार सुधार और वृद्धि मिलती रही है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और खर्च की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया कदम है। सरकार का मानना है कि यह कदम त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देगा।

DA Hike: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ता (DA) और डीआर देने की घोषणा की। उन्होंने इसे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दुर्गा पूजा का उपहार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद सरकार ने 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 1,05,739 कर्मचारी और 84,342 पेंशनर लाभान्वित होंगे। इसके चलते राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में लगभग ₹125 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

अब कितना मिलेगा DA बता दें कि इस बढ़ोतरी के साथ अब त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को 36% महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 52% DA दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में त्रिपुरा सरकार ने क्रमशः महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है—FY22 में 4%, FY23 में 3%, और FY24 में 2% अतिरिक्त DA बढ़ाया गया था। इस तरह, अब तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में लगातार सुधार और वृद्धि मिलती रही है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और खर्च की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया कदम है। सरकार का मानना है कि यह कदम त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देगा।