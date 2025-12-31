7वां वेतन आयोग आज खत्म, कर्मचारियों के लिए बदल गए हैं ये जरूरी नियम

Hindustan Hindi News
जनवरी 2016 में लागू हुए इस वेतन आयोग ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को पिछले एक दशक तक तय किया। अब सबकी नजरें नए बने 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।

Dec 31, 2025 07:24 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
7th Pay Commission: आज 31 दिसंबर 2025 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। जनवरी 2016 में लागू हुए इस वेतन आयोग ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को पिछले एक दशक तक तय किया। अब सबकी नजरें नए बने 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।

बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल

7वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खासियत रही बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी। उदाहरण के तौर पर, लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई, यानी करीब 157% की बढ़ोतरी। वहीं, टॉप लेवल (लेवल-18) के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹90,000 से बढ़कर ₹2.5 लाख प्रति माह तक पहुंच गई। शुरुआत में DA शून्य कर दिया गया था, लेकिन 10 साल में यह बढ़कर अब 58% हो चुका है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी DA है।

2.57 का फिटमेंट फैक्टर बना गेमचेंजर

7वें वेतन आयोग का सबसे ज्यादा चर्चित शब्द रहा 2.57 फिटमेंट फैक्टर। इसी फॉर्मूले से पुरानी सैलरी को नई पे मैट्रिक्स में बदला गया। सरल शब्दों में कहें तो पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक तय हुई। इसी वजह से ज्यादातर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सैलरी बढ़ोतरी देखने को मिली, खासकर शुरुआती और जूनियर लेवल पर।

भत्तों में सिर्फ बढ़ोतरी नहीं, बदलाव भी

इस वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ी, बल्कि HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों की भी पूरी समीक्षा हुई। कुछ भत्ते मर्ज किए गए, कुछ में बदलाव हुआ और कुछ पर सीमा लगाई गई। यही वजह है कि कई कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पोस्टिंग और शहर के हिसाब से अलग-अलग रही।

ग्रेच्युटी की टैक्स-फ्री सीमा ₹25 लाख हुई

जब DA 50% के पार गया, तो सरकार ने जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की टैक्स-फ्री सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी। नियम के अनुसार, DA के 50% पार करने पर कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाती है, जिसका फायदा कर्मचारियों को मिला।

नई पेंशन व्यवस्था UPS की शुरुआत

1 अप्रैल 2025 से सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की। यह योजना NPS और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का मिश्रण है। UPS के तहत कर्मचारियों को गारंटीड और महंगाई से जुड़ी पेंशन मिलेगी। कम से कम 10 साल की सेवा पर ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी भी इसमें शामिल है। हालांकि यह स्कीम सशस्त्र बलों पर लागू नहीं है।

NPS में सरकार का ज्यादा योगदान

7वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने NPS में अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% (पे + DA) कर दिया। इसके अलावा कर्मचारियों को बेहतर फंड विकल्प, लाइफ साइकिल फंड और टैक्स छूट जैसे फायदे भी मिले, जिससे NPS पहले से ज्यादा आकर्षक बन गया।

अब आगे 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें

7वें वेतन आयोग के खत्म होते ही अब चर्चा 8वें वेतन आयोग की तेज हो गई है। आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन तुरंत सैलरी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आमतौर पर किसी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि कई बार बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन पिछली तारीख से एरियर के साथ दी जाती है।

