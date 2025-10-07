7th pay commission sikkim announces DA hike for its employees and pensioners 6% अतिरिक्त डीए का ऐलान, इन कर्मचारियों को मिला दिवाली का बड़ा तोहफा, Business Hindi News - Hindustan
केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों में भी डीए बढ़ोतरी होने लगी है। सिक्किम के वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः छह प्रतिशत अतिरिक्त डीए और डीआर दिया जाएगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 08:15 PM
सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा की। वित्त विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः छह प्रतिशत अतिरिक्त डीए और डीआर (महंगाई राहत) मिलेगा। इसमें कहा गया है कि इस बढ़ोतरी के साथ, उनका डीए और डीआर बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा।

इन कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए

अधिसूचना में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त दो प्रतिशत डीए और डीआर मिलेगा। इसके साथ, उनका डीए और डीआर बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त और नियमित वेतनमान में संशोधित वेतन पाने वाले कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

राजस्थान और बिहार सरकार का तोहफा

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि का उपहार दिया है। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गत एक जुलाई से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी। इस निर्णय से लगभग आठ लाख कार्मिक एवं 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसी तरह, बिहार सरकार ने डीए को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी हुआ है ऐलान

बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की। डीए और डीआर अभी तक मूल वेतन/पेंशन का 55 प्रतिशत था और इसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि एक जुलाई, 2025 से प्रभावी है। इस कारण राजकोष पर कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा।

