7th Pay Commission latest update central govt employees DA hike announcement soon केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, GST पर राहत के बाद अब सरकार करेगी DA पर ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़7th Pay Commission latest update central govt employees DA hike announcement soon

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, GST पर राहत के बाद अब सरकार करेगी DA पर ऐलान

माना जा रहा है कि महंगाई दर के ताजा आंकड़ों और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही बढ़े हुए डीए और डीआर का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:42 PM
share Share
Follow Us on
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, GST पर राहत के बाद अब सरकार करेगी DA पर ऐलान

7th Pay Commission: त्यौहारों का मौसम करीब आते ही देशभर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें सरकार की अगली बड़ी घोषणा पर टिकी हुई हैं। जीएसटी पर आम आदमी को राहत के बाद क्रेंदीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि महंगाई दर के ताजा आंकड़ों और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही बढ़े हुए डीए और डीआर का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

क्या है डिटेल

मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लागू की गई। नया डीए/डीआर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ, यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस अवधि का एरियर (बकाया भुगतान) भी प्रदान किया गया। मार्च में हुई बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी को 55% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) मिल रही है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन मिलती है। मौजूदा समय में 55% डीए/डीआर दर लागू होने के बाद कर्मचारियों की कुल न्यूनतम मासिक सैलरी (बेसिक + डीए) 27,900 रुपये हो गई है और पेंशनभोगियों को (बेसिक पेंशन + डीआर) 13,950 रुपये मिल रहे हैं। जल्द ही डीए/डीआर में एक और बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना है। बता दें कि कि केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए/डीआर बढ़ाती है — पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है।

अगली बढ़ोतरी कितनी हो सकती है?

पिछले रुझानों को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अगली डीए/डीआर बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर 2025 में करेगी। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीए को लेकर सरकार सितंबर महीने के अंत और अक्टूबर महीने के शुरूआत में ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार डीए/डीआर में करीब 3% बढ़ोतरी की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो वर्तमान दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।