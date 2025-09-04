केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, GST पर राहत के बाद अब सरकार करेगी DA पर ऐलान

माना जा रहा है कि महंगाई दर के ताजा आंकड़ों और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही बढ़े हुए डीए और डीआर का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

7th Pay Commission: त्यौहारों का मौसम करीब आते ही देशभर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें सरकार की अगली बड़ी घोषणा पर टिकी हुई हैं। जीएसटी पर आम आदमी को राहत के बाद क्रेंदीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि महंगाई दर के ताजा आंकड़ों और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही बढ़े हुए डीए और डीआर का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

क्या है डिटेल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लागू की गई। नया डीए/डीआर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ, यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस अवधि का एरियर (बकाया भुगतान) भी प्रदान किया गया। मार्च में हुई बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी को 55% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) मिल रही है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन मिलती है। मौजूदा समय में 55% डीए/डीआर दर लागू होने के बाद कर्मचारियों की कुल न्यूनतम मासिक सैलरी (बेसिक + डीए) 27,900 रुपये हो गई है और पेंशनभोगियों को (बेसिक पेंशन + डीआर) 13,950 रुपये मिल रहे हैं। जल्द ही डीए/डीआर में एक और बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना है। बता दें कि कि केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए/डीआर बढ़ाती है — पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है।