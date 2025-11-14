Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़7th pay commission latest modi govt denies claims of DA cuts for pensioners benefits remain intact
भत्ते को सरकार खत्म कर देगी? इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

भत्ते को सरकार खत्म कर देगी? इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक मैसेज में दावा किया गया था कि सरकार ने वित्त अधिनियम, 2025 के तहत पेंशनभोगियों से जुड़े सभी लाभ समाप्त कर दिए हैं। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 08:57 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

7th pay commission: अगर आप केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए भत्ते के तौर पर दिए जाने वाला महंगाई राहत (डीआर), वेतन आयोग संशोधन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को वापस लेने के अफवाहों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक मैसेज में दावा किया गया था कि सरकार ने वित्त अधिनियम, 2025 के तहत पेंशनभोगियों से जुड़े सभी लाभ समाप्त कर दिए हैं। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या कहा गया है फैक्ट चेक में?

पीआईबी फैक्ट चेक में कहा गया कि केंद्र सरकार ने न तो पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) को वापस लिया है और न ही वेतन आयोग से जुड़े किसी भी लाभ को खत्म किया है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम के मुताबिक वास्तविकता यह है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कंपनी के कर्मचारी को कदाचार के कारण बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।

महंगाई राहत की प्रक्रिया पहले की तरह

संशोधित नियम का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई कर्मचारी सरकारी सेवा से पीएसयू में गया और बाद में गंभीर कदाचार में दोषी पाया गया तो उसके लाभों की समीक्षा की जा सके। सरकार ने दोहराया कि यह केवल सीमित परिस्थितियों में लागू है और पेंशनभोगियों के बड़े वर्ग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की प्रक्रिया भी पहले की तरह जारी है। बता दें कि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की गणना और वितरण स्थापित साइकल के अनुसार जारी है। बता दें कि पेंशनभोगी मार्च और सितंबर में महंगाई राहत में समायोजन की उम्मीद कर सकते हैं और बीच के महीनों के लिए गणना पूर्व घोषित दर पर निर्भर करती है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।