भत्ते को सरकार खत्म कर देगी? इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी
संक्षेप: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक मैसेज में दावा किया गया था कि सरकार ने वित्त अधिनियम, 2025 के तहत पेंशनभोगियों से जुड़े सभी लाभ समाप्त कर दिए हैं। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।
7th pay commission: अगर आप केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए भत्ते के तौर पर दिए जाने वाला महंगाई राहत (डीआर), वेतन आयोग संशोधन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को वापस लेने के अफवाहों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक मैसेज में दावा किया गया था कि सरकार ने वित्त अधिनियम, 2025 के तहत पेंशनभोगियों से जुड़े सभी लाभ समाप्त कर दिए हैं। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।
क्या कहा गया है फैक्ट चेक में?
पीआईबी फैक्ट चेक में कहा गया कि केंद्र सरकार ने न तो पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) को वापस लिया है और न ही वेतन आयोग से जुड़े किसी भी लाभ को खत्म किया है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम के मुताबिक वास्तविकता यह है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कंपनी के कर्मचारी को कदाचार के कारण बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।
महंगाई राहत की प्रक्रिया पहले की तरह
संशोधित नियम का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई कर्मचारी सरकारी सेवा से पीएसयू में गया और बाद में गंभीर कदाचार में दोषी पाया गया तो उसके लाभों की समीक्षा की जा सके। सरकार ने दोहराया कि यह केवल सीमित परिस्थितियों में लागू है और पेंशनभोगियों के बड़े वर्ग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की प्रक्रिया भी पहले की तरह जारी है। बता दें कि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की गणना और वितरण स्थापित साइकल के अनुसार जारी है। बता दें कि पेंशनभोगी मार्च और सितंबर में महंगाई राहत में समायोजन की उम्मीद कर सकते हैं और बीच के महीनों के लिए गणना पूर्व घोषित दर पर निर्भर करती है।