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अगस्त की सैलरी में 2% बढ़ेगा डीए…इन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है तोहफा

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • केरल की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है
  • इस कदम से राज्य के खजाने पर लगभग ₹60 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ सकता है
अगस्त की सैलरी में 2% बढ़ेगा डीए…इन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है तोहफा

7th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार है। इस माहौल के बीच कुछ राज्यों में सरकारें महंगाई भत्ते पर फैसला लेने लगी हैं। इसी कड़ी में केरल की सरकार भी ओणम के त्योहार से पहले अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। यह बढ़ोतरी अगस्त की सैलरी के साथ दी जा सकती है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, इस कदम से राज्य के खजाने पर लगभग ₹60 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। बता दें कि इस साल ओणम अगस्त के आखिरी हफ्ते में है।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का मकसद केरल में ओणम त्योहार से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना और उनकी सैलरी बढ़ाना है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि डीए में बढ़ोतरी का फायदा अगस्त 2026 की सैलरी के साथ दिया जा सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को दिसंबर छमाही के डीए का इंतजार है। ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता इस बार 3 या 4 पर्सेंट तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भत्ता 63 या 64 पर्सेंट हो जाएगा। इससे पहले, सरकार ने इस साल 1 जनवरी से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की थी। इससे यह हिस्सा बेसिक सैलरी के 58% से बढ़कर 60% हो गया है।

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बता दें कि ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार समीक्षा की जाती है और DA में नई बढ़ोतरी की घोषणा मार्च और अक्टूबर में की जाती है, जिसे जनवरी और जुलाई में लागू किया जाता है।

एक्टिव मोड में आठवां वेतन आयोग

इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते के लिए गठित आठवां वेतन आयोग एक्टिव मोड में आ गया है। ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग 3 से नीचे के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है। बैंकबाजार के सीईओ अधिल शेट्टी बताते हैं, “अभी तक कोई पक्का फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। अभी अनुमान 2.28 से 2.86 के बीच है जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। फाइनल आंकड़ा महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत पर निर्भर करेगा।

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हालांकि, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्ते कुल वेतन को बढ़ाते हैं लेकिन वे कम फिटमेंट फैक्टर की पूरी भरपाई नहीं कर सकते क्योंकि वे संशोधित बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं। इस लिहाज से, फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन का आधार बना रहता है और वेतन के कई अन्य घटकों की वैल्यू को प्रभावित करता है।”

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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