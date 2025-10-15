एक बार फिर 3% डीए का तोहफा, इन कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा
संक्षेप: केंद्र के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने लगी हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डीए जारी करने की घोषणा की।
7th pay commission latest: केंद्र के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने लगी हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए तीन प्रतिशत डीए जारी करने की घोषणा की। यह भत्ता अक्टूबर के वेतन और पेंशन में जोड़ा जाएगा तथा नवंबर में देय होगा। सुक्खू ने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक की अवधि का बकाया भी अक्टूबर में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा और जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनियन के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद सरकार कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने पर विचार करेगी।
उत्तराखंड सरकार ने भी किया ऐलान
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर महंगाई भत्ते और बोनस की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह गत एक जुलाई से प्रभावी माना जायेगा। इसके बाद अब राज्य कर्मचारियों को 55 की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके तहत राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक का दैनिक भत्ता नगद भुगतान के रूप में दिया जाएगा। दिवाली से पहले सरकार के फैसले से करीब 2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलने जा रहा है।
झारखंड सरकार का भी तोहफा
इसी तरह, झारखंड सरकार ने डीए तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया। पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत भी तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पहले, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को क्रमशः 55 प्रतिशत डीए और डीआर मिलता था। इसी तरह, सिक्किम समेत कई अन्य राज्यों ने भी भत्ते में बढ़ोतरी की है।
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली का तोहफा देते हुए एक अक्टूबर को लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की। डीए और डीआर अभी तक मूल वेतन/पेंशन का 55 प्रतिशत था और इसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि एक जुलाई, 2025 से प्रभावी है।