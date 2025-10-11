3% बढ़ा डीए, एरियर का भी मिलेगा तोहफा, इन कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

बीते दिनों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। अब छोटे-बड़े राज्य भी भत्ते पर फैसला लेने लगे हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई से सितंबर 2025 तक का एरियर भी दिया जाएगा, जबकि अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन में संशोधित डीए और डीआर को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री खांडू ने सोशल मीडिया पर लिखा- यह निर्णय हमारी सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कार्यबल और सेवानिवृत्त समुदाय का हर सदस्य सम्मानित और समर्थ महसूस करे। यह इस वर्ष कर्मचारियों के लिए दूसरी बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी है।

इससे पहले मई 2025 में राज्य सरकार ने डीए और डीआर को 53% से बढ़ाकर 55% किया था। अब इस नई वृद्धि के साथ अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों का भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर पर आ गया है। बता दें कि राज्य के 75,000 से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और एआईएस अधिकारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।