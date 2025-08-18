केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी, इतना बढ़ सकता है वेतन, कब होगा ऐलान?

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। पिछले रुझानों को देखते हुए, यह सबसे अधिक संभावना है कि केंद्र सरकार सितंबर 2025 में डीए/डीआर दर में अगली वृद्धि की घोषणा करेगी। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अगली डीए/डीआर बढ़ोतरी लगभग 3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इस वृद्धि के बाद यह बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीएफ) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।

कितना बढ़ेगा डीए महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है और हाल के महीनों में इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही वजह है कि कर्मचारियों को जल्द ही वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 50% DA मिल रहा है और आगामी बढ़ोतरी के बाद यह 54% तक जा सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मासिक आय में इजाफा होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।

कितनी बढ़ेगी सैलरी 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन पर, 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी से 540 रुपये और जुड़ जाएंगे। इससे 7वें वेतन आयोग के तहत 58 प्रतिशत डीए पर कुल न्यूनतम वेतन 28,440 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, 3 प्रतिशत डीआर बढ़ोतरी से 9,000 रुपये की न्यूनतम मूल पेंशन में 270 रुपये की वृद्धि होगी, जिससे कुल न्यूनतम पेंशन 58 प्रतिशत की दर से 14,220 रुपये हो जाएगी।