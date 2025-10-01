7th pay commission DA DR hike latest update this month govt may announced केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA पर कब होगा ऐलान, ये है नया अपडेट, Business Hindi News - Hindustan
7th pay commission DA DR hike latest update this month govt may announced

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA पर कब होगा ऐलान, ये है नया अपडेट

DA और DR सरकारी वेतन और पेंशन का अहम हिस्सा हैं। इनका मकसद महंगाई के असर को कम करना और क्रयशक्ति को बनाए रखना है। सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) इनकी समीक्षा करती है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान Wed, 1 Oct 2025
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA पर कब होगा ऐलान, ये है नया अपडेट

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार त्योहारों के आसपास यह ऐलान करती है, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। हालांकि, इस बार नोटिफिकेशन में देरी हो गई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता और बढ़ गई है।

संभावित कैबिनेट मीटिंग व DA/DR ऐलान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल DA/DR की बढ़ोतरी को लेकर कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक अक्टूबर के मध्य में हो सकती है। जानकारों का अनुमान है कि बढ़ोतरी दिवाली से पहले ही घोषित हो सकती है ताकि कर्मचारियों को त्योहारों के समय राहत मिल सके। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि दर में 3% की वृद्धि हो सकती है, जिससे DA/DR दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो जुलाई 2025 से यह नई दर लागू मानी जाएगी और पिछली अवधि का एरियर भी दिसंबर या अक्टूबर महीने की सैलरी में जोड़ा जा सकता है।

क्या है DA और DR

DA और DR सरकारी वेतन और पेंशन का अहम हिस्सा हैं। इनका मकसद महंगाई के असर को कम करना और क्रयशक्ति को बनाए रखना है। सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) इनकी समीक्षा करती है। इसी कारण से हर छह महीने में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सीधा असर देखने को मिलता है।

पिछली बार कितनी बढ़ोतरी हुई थी

मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। इस बढ़ोतरी के बाद दर 55% हो गई थी। उस समय जनवरी से मार्च तक के एरियर भी समय पर दे दिए गए थे, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली थी।

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

अगर इस बार 3% की बढ़ोतरी होती है तो 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 पाने वाले कर्मचारी की मासिक आय लगभग ₹540 बढ़ जाएगी और उनकी कुल सैलरी ₹28,440 हो जाएगी। वहीं, न्यूनतम पेंशन ₹9,000 पाने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन ₹270 बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें कुल ₹14,220 मिलने लगेंगे। यही कारण है कि दिवाली से पहले होने वाला यह ऐलान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

