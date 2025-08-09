7th pay commission central govt employees will get double transport allowance for disabled मोदी सरकार ने दोगुना कर दिया यह भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी, Business Hindi News - Hindustan
मोदी सरकार ने दोगुना कर दिया यह भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

सरकार ने दिव्यांगता की कुछ निश्चित श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुना ट्रांसपोर्ट या परिवहन भत्ता देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यह ऐलान किया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:37 PM
7th pay commission news: केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, सरकार ने दिव्यांगता की कुछ निश्चित श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुना ट्रांसपोर्ट या परिवहन भत्ता देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि 15 सितंबर 2022 को जारी पूर्व निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांगता की श्रेणियों की एक नई सूची जारी की गई है जिसके तहत कर्मचारियों को दोगुना परिवहन भत्ता दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यह ऐलान किया है।

यह सुविधा क्यों आवश्यक है?

दिव्यांग कर्मचारियों को दैनिक जीवन में कई अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यात्रा करना, खासकर कामकाजी जीवन में, एक बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा परिवहन भत्ते को दोगुना करना इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।

कई तरह के पीड़ित दिव्यांग शामिल

इस भत्ते का फायदा कई कैटेगरी के पीड़ित दिव्यांगों को मिलेगा। उदाहरण के लिए ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, एसिड अटैक के शिकार और रीढ़ की हड्डी की विकृतियां या चोट से विकलांगता शामिल है। अंधापन, बहरापन और मानसिक रोग जैसी दिक्कतें भी शामिल हैं।

बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए महंगाई भत्ता (डीए) है, जो मुद्रास्फीति को देखते हुए हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) - शहर की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग दरों पर उपलब्ध है। यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, आदि भी मिलता है। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पहले से ही कुछ अतिरिक्त भत्ते थे लेकिन अब दोगुने परिवहन भत्ते का अपडेटेड निर्देश आया है।

