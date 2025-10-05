7th pay commission central govt employees will be paid proportionate dress allowance मोदी सरकार का नया सर्कुलर, अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे इस अलाउंस के पैसे, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़7th pay commission central govt employees will be paid proportionate dress allowance

मोदी सरकार का नया सर्कुलर, अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे इस अलाउंस के पैसे

इसमें नए भर्ती कर्मचारी और 30 जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूली जाएगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 03:12 PM
share Share
Follow Us on
मोदी सरकार का नया सर्कुलर, अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे इस अलाउंस के पैसे

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने नए सर्कुलर के जरिए स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 के वेतन में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance) का भुगतान किया जाएगा। इसमें नए भर्ती कर्मचारी और 30 जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूली जाएगी।

क्या है सर्कुलर

केंद्रीय सरकार ने अपने सर्कुलर दिनांक 24 सितंबर 2025 में कहा कि नए आदेश के अनुसार, जुलाई 2025 में ड्रेस अलाउंस का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इसमें कुछ अपवादों के साथ सभी पात्र कर्मचारियों को या तो पूर्ण दर से या उनके रिटायरमेंट के आधार पर आंशिक दर से भुगतान किया गया।

कितनी होती हैं ड्रेस अलाउंस की दरें

सरकार ने कहा कि ड्रेस अलाउंस की दरें हर बार 50% DA वृद्धि पर 25% बढ़ती हैं। इसके अलावा, ड्रेस अलाउंस की राशि हर साल जुलाई महीने में सीधे कर्मचारियों के वेतन में जमा की जाती है, और इस वर्ष यह राशि पहले ही क्रेडिट कर दी गई है। सर्कुलर में बताया गया कि वित्त मंत्रालय (MoF) द्वारा दिनांक 16.09.2025 को दिए गए निर्देश के अनुसार, मध्य वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा, बिल्कुल नए कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रोपरशनल भुगतान के समान।

सरकार ने स्पष्ट किया कि मिड ईयर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जून 2025 से प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अधिक भुगतान की राशि अक्टूबर 2025 के वेतन से वसूली जा सकती है। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पहले ही हो चुकी है या जो 30 सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी।

नए भर्ती कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस

सर्कुलर में यह भी कहा गया कि जुलाई 2024 के बाद शामिल हुए नए कर्मचारियों के ड्रेस अलाउंस का भुगतान जुलाई 2025 में उनके वेतन में शामिल नहीं किया गया था, कुछ सर्किलों में। केंद्रीय सरकार ने दोहराया कि जुलाई 2025 से पहले, सभी पात्र अधिकारियों, जिनमें मध्य वर्ष में शामिल हुए कर्मचारी (जुलाई 2024 – जून 2025) भी शामिल हैं, को 16.06.2025 के प्रचलित निर्देशों के अनुसार ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाएगा।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।