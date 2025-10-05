मोदी सरकार का नया सर्कुलर, अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे इस अलाउंस के पैसे

इसमें नए भर्ती कर्मचारी और 30 जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूली जाएगी।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने नए सर्कुलर के जरिए स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 के वेतन में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance) का भुगतान किया जाएगा। इसमें नए भर्ती कर्मचारी और 30 जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूली जाएगी।

क्या है सर्कुलर केंद्रीय सरकार ने अपने सर्कुलर दिनांक 24 सितंबर 2025 में कहा कि नए आदेश के अनुसार, जुलाई 2025 में ड्रेस अलाउंस का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इसमें कुछ अपवादों के साथ सभी पात्र कर्मचारियों को या तो पूर्ण दर से या उनके रिटायरमेंट के आधार पर आंशिक दर से भुगतान किया गया।

कितनी होती हैं ड्रेस अलाउंस की दरें सरकार ने कहा कि ड्रेस अलाउंस की दरें हर बार 50% DA वृद्धि पर 25% बढ़ती हैं। इसके अलावा, ड्रेस अलाउंस की राशि हर साल जुलाई महीने में सीधे कर्मचारियों के वेतन में जमा की जाती है, और इस वर्ष यह राशि पहले ही क्रेडिट कर दी गई है। सर्कुलर में बताया गया कि वित्त मंत्रालय (MoF) द्वारा दिनांक 16.09.2025 को दिए गए निर्देश के अनुसार, मध्य वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा, बिल्कुल नए कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रोपरशनल भुगतान के समान।

सरकार ने स्पष्ट किया कि मिड ईयर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जून 2025 से प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अधिक भुगतान की राशि अक्टूबर 2025 के वेतन से वसूली जा सकती है। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पहले ही हो चुकी है या जो 30 सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी।