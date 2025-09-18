DA पर नया अपडेट, दिवाली पर मिलेगी खुशखबरी! इतनी बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। यह आंकड़े हर महीने लेबर ब्यूरो जारी करता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत को लेकर एक खास फॉर्मूला लागू करती है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत तय हुआ है

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस बार दिवाली से पहले खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार दिवाली के आसपास जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते (DA) बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को उनके बेसिक पे पर 55% DA मिल रहा है। सरकार इस बार प्रस्तावित 3% वृद्धि को मंजूरी देती है, तो DA बढ़कर 58% हो जाएगा। बता दें कि अगर यह फैसला लागू होता है, तो 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक इसका फायदा उठाएंगे।

क्या है डिटेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार DA बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा है क्योंकि हाल के महीनों में महंगाई दर में ठंडक देखने को मिली है। आम तौर पर सरकार हर छह महीने में (जनवरी और जुलाई) महंगाई दर के आधार पर DA में संशोधन करती है।

DA कैसे तय होता है? महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। यह आंकड़े हर महीने लेबर ब्यूरो जारी करता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत को लेकर एक खास फॉर्मूला लागू करती है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत तय हुआ है – DA (%) = [(12 माह का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

(यहां 261.42, 2016 बेस ईयर पर आधारित CPI-IW औसत है, जिसे 7वें वेतन आयोग ने आधार माना है।)