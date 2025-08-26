7th pay commission central govt employees in these states to receive salary in advance सरकार का बड़ा तोहफा, इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गई एडवांस सैलरी, Business Hindi News - Hindustan
7th pay commission central govt employees in these states to receive salary in advance

सरकार का बड़ा तोहफा, इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गई एडवांस सैलरी

केंद्र सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने महाराष्ट्र और केरल में अपने कर्मचारियों की एडवांस सैलरी दी है। यह कदम महाराष्ट्र में आगामी गणपति उत्सव और केरल में ओणम उत्सव के मद्देनजर उठाया गया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान Tue, 26 Aug 2025 09:24 PM
7th pay commission latest news: केंद्र सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल, सरकार ने महाराष्ट्र और केरल में अपने कर्मचारियों की एडवांस सैलरी दी है। इसी तरह, पेंशनभोगियों को भी एडवांस पेंशन दे दिया गया है। यह कदम महाराष्ट्र में आगामी गणपति उत्सव और केरल में ओणम उत्सव के मद्देनजर उठाया गया है।

क्या कहा वित्त मंत्रालय ने?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भुगतान को एडवांस वितरण माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा -इस प्रकार वितरित वेतन/पेंशन को एडवांस भुगतान माना जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी/पेंशनभोगी के पूरे महीने के वेतन/मजदूरी/पेंशन का निर्धारण होने के बाद समायोजन के अधीन होगा।

महाराष्ट्र के कर्मचारियों को तोहफा

आपको बता दें कि साल 2025 में, गणपति उत्सव या गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का अगस्त 2025 का वेतन गणेश चतुर्थी से पहले देने की मंजूरी दी थी। ऐसे में महाराष्ट्र के केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी मिल गई है। इन कर्मचारियों में रक्षा, डाक और दूरसंचार शामिल हैं।

इसी तरह, भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 2025 में ओणम 4 और 5 सितंबर को मनाया जाएगा। ओणम उत्सव के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया है कि केरल राज्य में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी/पेंशन दिया जाए। इस राज्य में कर्मचारियों को तोहफा दे दिया गया है।

केरल सरकार के कर्मचारियों को तोहफा

हाल ही में केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक और किस्त को मंजूरी दी है। संशोधित दरें एक सितंबर को देय वेतन और पेंशन से प्रभावी होंगी। उन्होंने कहा कि इसका लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। डीए और डीआर में वृद्धि से राज्य के वार्षिक व्यय में लगभग 2000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

