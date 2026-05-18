कैबिनेट ने दी पे कमीशन की मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
7th Pay Commission: सीएम शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली हुई कैबिनेट बैठक में 7वें वित्त आयोग की मंजूरी दे दी है। भाजपा ने चुनाव के दौरान नए पे कमीशन का वादा किया था।
7th Pay Commission: पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा दिया है। मु्ख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhkari) का अगुवाई में हुई नई सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 7वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले दिनों में राज्य कर्मचारियों को अधिक सैलरी मिलेगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कर्मचारियों से 7वें पे कमीशन को लागू करने का वादा किया था। बता दें, डीए को लेकर भी नया अपडेट आ गया है।
7वें वित्त आयोग की मंजूरी (7th Pay Commission news)
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा में 7वां वित्त आयोग का मुद्दा भी है। जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। वहीं, डीए को लेकर आज की कैबिनेट बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। माना जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से डीए में भी बढ़ोतरी का ऐलान राज्य कर्मचारियों के लिए आज सोमवार को किया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ है।
कर्मचारियों को अधिक सैलरी, बढ़ेगा HRA (7th Pay Commission Details bengal)
कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो बंगाल में कर्मचारियों की सैलरी 7वां पे कमीनश लागू होने के बाद 10000 रुपये से 12000 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है। कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह बहुत हद तक फिटमेंट फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को 7वें वित्त आयोग के सिफारिशों को लागू करने के बाद अधिक HRA सहित अन्य कई लाभ मिलेंगे।
भाजपा ने न्यू पे कमीशन का किया था वादा (news Pay Commission)
बंगाल चुनावों के दौरान भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वें वित्त आयोग को लागू करने की बात कही थी। मौजूदा समय में राज्य के कर्मचारियों को 6वें वित्त आयोग के आधार पर सैलरी भुगतान किया जाता है। जिसकी वजह से कर्मचारियों को कम सैलरी मिलती है।
उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 7वां वित्त आयोग बहुत पहले से लागू है। जिसकी वजह से बंगाल की तुलना में यहां के कर्मचारियों को अधिक सैलरी, HRA आदि मिलता है।
8वें वित्त आयोग का हो गया है गठन (8th Pay Commission)
जहां बंगाल में कर्मचारियों को अभी 6वें पे कमीशन के आधार पर सैलरी मिलती है। तो वहीं केंद्र सरकार ने 8वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में 8वें पे कमीशन का गठन किया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। जिसकी अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। इस बीच पे कमीशन ने कई बड़ी बैठकें भी की हैं। आयोग अलग-अलग समूहों से राय-मशिवरा कर रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।