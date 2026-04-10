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3 महीने में ही 70000 कर्मचारियों की गई नौकरी, न्यूयार्क से बेंगलुरु तक चली छंटनी की तलवार

Apr 10, 2026 01:58 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Layoff: टेक सेक्टर में छंटनी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपनियां अब AI और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही हैं। छंटनी की आंधी न्यूयार्क से बेंगलुरु तक चल रही है। इस वजह से जॉब मार्केट पर दबाव अभी बना हुआ है।

3 महीने में ही 70000 कर्मचारियों की गई नौकरी, न्यूयार्क से बेंगलुरु तक चली छंटनी की तलवार

2026 की शुरुआत में ही दुनियाभर की टेक कंपनियों ने सिर्फ पहले तीन महीनों में ही करीब 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी छीन ली। layoffs.fyi के मुताबिक यह छंटनी करीब 80 कंपनियों में हुई है। इससे साफ है कि टेक सेक्टर में बड़े स्तर पर बदलाव चल रहा है। पेंडो, बोल्ट, एपिक और Zendesk जैसी कंपनियों ने भी कर्मचारियों की छंटनी की है।

ओरेकल, मेटा और GoPro ने भी की बड़ी छंटनी

हाल ही में Oracle, Meta और GoPro जैसी बड़ी कंपनियों ने भी कर्मचारियों को निकाला है। ओरेकल ने इस साल 2026 मार्च में ही करीब 30,000 नौकरियां खत्म कीं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta ने भी अप्रैल में करीब 200 कर्मचारियों को निकाल दिया है। GoPro ने लगभग 145 कर्मचारियों, जो कुल वर्कफोर्स का करीब 23% है, की छंटनी की।

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AI और नई टेक्नोलॉजी की वजह से बदलाव

रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल कंपनियां अब AI और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही हैं। इसी कारण पुराने विभागों और कामों में कटौती की जा रही है। छंटनी सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में हो रही है जैसे, कंज्यूमर, टेक, फाइनेंस, एआई ,एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और मीडिया आदि।

सबसे ज्यादा छंटनी वाले शहरों में बेंगलुरु भी

layoffs.fyi की इस रिपोरट के मुताबिक टेक सेक्टर में यह छंटनी खासकर बड़े टेक हब्स में ज्यादा देखी जा रही है, जैसे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सिएटल और भारत के बेंगलुरु तक है। बता दें 2025 में भी टेक सेक्टर के लिए साल मुश्किल रहा था।

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2026 की शुरुआत में छंटनी का पैमाना कठिन 2025 के बाद आया है, जब 271 टेक कंपनियों ने 1,24,201 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। अभी 2026 में छंटनी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन यह साफ है कि इंडस्ट्री अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है यानी नौकरियों पर संकट के बादल अभी छंटे नहीं हैं। आने वाले दिनों में और छंटनी होने के प्रबल आसार हैं।

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अमेजन ने छंटनी की खबरों को बताया गलत

अमेजन ने हाल ही में आई छंटनी की खबरों को खारिज कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कंपनी मई 2026 में करीब 14,000 कर्मचारियों को निकाल सकती है, लेकिन अमेजन ने कहा कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। कंपनी के मुताबिक फिलहाल बड़े स्तर पर छंटनी की कोई योजना नहीं है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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