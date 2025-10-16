इस दिवाली आपकी किस्मत चमका सकते हैं ये 7 शेयर, मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदारी की सलाह

संक्षेप: Muhurt Trading Special Diwali Stocks: दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि नए निवेशों का भी मौसम है। और इस बार कोटक सिक्योरिटीज ने अपने “मुहूर्त ट्रेडिंग 2025” यानी संवत 2082 के लिए सात ऐसे शेयर चुने हैं, जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है।

Muhurt Trading Special Diwali Stocks: दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि नए निवेशों का भी मौसम है। और इस बार कोटक सिक्योरिटीज ने अपने “मुहूर्त ट्रेडिंग 2025” यानी संवत 2082 के लिए सात ऐसे शेयर चुने हैं, जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है। आइए जानते हैं कौन-से हैं वो स्टॉक्स जो इस दिवाली आपकी किस्मत चमका सकते हैं।

इससे पहले एक नजर डालते हैं पिछले साल के बाजार की चाल पर। पिछला साल भारतीय शेयर बाजार के लिए कुछ खास नहीं रहा। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 1.5% टूटे, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट आई।

विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की। विदेशी निवेशकों ने करीब ₹2.4 लाख करोड़ की बिकवाली की, लेकिन घरेलू निवेशकों ने भरोसा बनाए रखा। इस साल बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने तेजी दिखाई, जबकि IT, FMCG और रियल एस्टेट कमजोर रहे।

वहीं, वैश्विक स्तर पर अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में कटौती के संकेत हैं, चीन में नीति आधारित प्रोत्साहन जारी है। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि इन सबके बावजूद भारत की ग्रोथ कहानी कायम है।

भारत की आर्थिक स्थिति सरकार के ₹1 लाख करोड़ की टैक्स छूट, सामान्य मानसून, बढ़ती ग्रामीण आमदनी और S&P की रेटिंग अपग्रेड ने बाजार में एक नई उम्मीद जगाई है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि भारतीय जीडीपी अगले तीन सालों तक 6.5% की दर से बढ़ेगी।

अब आते हैं उस लिस्ट पर, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। कोटक सिक्योरिटीज ने धनतेरस-दिवाली और मूहुर्त ट्रेडिंग के लिए 7 टॉप स्टॉक चुने हैं, जो उसके मुताबिक संवत 2082 में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं।

कोटक सिक्योरिटीज की राय है कि आने वाले साल में बाजार में स्थिरता तो रहेगी, लेकिन बड़े रिटर्न की उम्मीद से पहले सावधानी जरूरी है।

संवत 2082 के इस मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आप निवेश की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो विशेषज्ञ सलाह के साथ एक अच्छी योजना बेहद जरूरी है।

अडानी पोर्ट्स: टार्गेट प्राइस ₹1900, खरीदने की वजह पोर्ट वॉल्यूम और कैपेक्स से ग्रोथ का अनुमान है।

Acutaas Chemical: लक्ष्य ₹1780, फार्मा और केमिकल्स में तेज बढ़त

कमिंस इंडिया: टार्गेट प्राइस ₹4400, पावरजन सेगमेंट में मजबूत ऑर्डर बुक

ईटर्नल: लक्ष्य ₹375, Blinkit से EBITDA ब्रेकईवन की उम्मीद

आईसीआईसीआई बैंक: लक्ष्य ₹1700, शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी और एसेट क्वालिटी

महिंद्रा एंड महिंद्रा: लक्ष्य ₹4000, ट्रैक्टर और SUV सेगमेंट में लीडरशिप

रिलायंस इंडस्ट्रीज: लक्ष्य ₹1555, टेलीकॉम IPO और नई FMCG रणनीति