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TCS समेत इन 7 बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप धड़ाम! निवेशकों की बढ़ी चिंता, फिर भी बाजी मार ले गए ये स्टॉक

Apr 26, 2026 02:30 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शेयर बाजार में गिरावट के चलते देश की टॉप-10 कंपनियों में से 7 कंपनियों के मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी आई। सबसे ज्यादा नुकसान TCS और रिलायंस को हुआ। हालांकि, SBI और हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever) जैसी कुछ कंपनियों ने इस गिरावट के बीच भी मजबूती दिखाई। 

TCS समेत इन 7 बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप धड़ाम! निवेशकों की बढ़ी चिंता, फिर भी बाजी मार ले गए ये स्टॉक

शेयर बाजार में हालिया गिरावट का असर देश की बड़ी कंपनियों पर साफ देखने को मिला है। पिछले सप्ताह टॉप-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (Tata Consultancy Services) और रिलायंस इंडसट्रीज (Reliance Industries) को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा।

अगर मार्केट के प्रदर्शन की बात करें तो BSE सेंसेक्स में 1,829 अंकों यानी 2.33% की गिरावट आई, जबकि NSE निफ्टी भी 455 अंकों यानी 1.87% नीचे बंद हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले दो हफ्तों की तेजी के बाद यह गिरावट आई है, जिसमें वैश्विक तनाव और आईटी कंपनियों के कमजोर नतीजों ने अहम भूमिका निभाई।

आंकड़ों के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (Tata Consultancy Services) का मार्केट कैप करीब 66,699 करोड़ रुपये घटकर 8.67 लाख करोड़ रुपये रह गया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) का मूल्यांकन भी करीब 50,670 करोड़ रुपये कम होकर 17.96 लाख करोड़ रुपये पर आ गया।

इसके अलावा HDFC Bank का बाजार पूंजीकरण 23,090 करोड़ रुपये घटकर 12.08 लाख करोड़ रुपये रह गया। वहीं, LIC (Life Insurance Corporation of India) का मार्केट कैप भी लगभग 19,670 करोड़ रुपये कम हो गया।

हालांकि, इस गिरावट के बीच कुछ कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever) का बाजार पूंजीकरण करीब 20,652 करोड़ रुपये बढ़ा, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India -SBI) का मूल्यांकन भी करीब 19,522 करोड़ रुपये बढ़ गया।

बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। इसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, SBI (State Bank of India), आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (Tata Consultancy Services), बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever) और LIC (Life Insurance Corporation of India) का स्थान रहा।

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विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में इस तरह की गिरावट सामान्य है, लेकिन निवेशकों को ऐसे समय में घबराने के बजाय समझदारी से फैसले लेने चाहिए।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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