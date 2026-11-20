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Meghalaya 6th Pay Commission: मेघालय के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने छठे राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और दूसरी सेवा शर्तों की समीक्षा करना होगा। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने गुरुवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग की अध्यक्षता राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीपी वाहलांग करेंगे। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया है।

कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मिलेगा मौका मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों और उनकी उम्मीदों को समझती है। इसी को ध्यान में रखते हुए छठे वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग के सामने सरकारी कर्मचारियों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का मौका मिलेगा। कर्मचारी अपने प्रतिनिधियों के जरिए भी अपनी बात रख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर आयोग के कामकाज से जुड़े नियमों और शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। सरकार इसमें कुछ और मुद्दे भी शामिल कर सकती है, ताकि कर्मचारियों की सभी जरूरी मांगों पर विचार किया जा सके।

मेघालय पुलिस में जल्द निकलेंगी 2,000 भर्तियां वेतन आयोग के अलावा मेघालय कैबिनेट ने पुलिस भर्ती से जुड़े नए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड (CRB) का भी पुनर्गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, भर्ती बोर्ड में अब अलग-अलग रेंज के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न रेंज के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी सदस्य भी होंगे। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकेगा। नए नियमों में रजिस्ट्रेशन फीस, फिजिकल टेस्ट और परीक्षा केंद्रों से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल करीब 3,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई थी। अब मेघालय पुलिस में लगभग 2,000 और पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है।