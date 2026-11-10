63 साल के जेनसेन हुआंग चुका रहे 'इश्क' की कीमत, दौलत गई और रुतबा भी घटा
मुख्य बातें
- दुनिया के अरबपतियों में न केवल हुआंग का रुतबा घटा है बल्कि उनकी दौलत भी अब 148 अरब डॉलर रह गई है
- कंपनी के CEO और को-फाउंडर जेनसन हुआंग के एक चीनी महिला कारोबारी के साथ कथित अफेयर की खबर सामने आने के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई है
एनवीडिया के को-फाउंडर 63 वर्षीय जेनसेन हुआंग 'इश्क' की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। एनवीडिया के शेयरों में सोमवार, 9 नवंबर को 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। दुनिया के अरबपतियों में न केवल हुआंग का रुतबा घटा है बल्कि उनकी दौलत भी अब 148 अरब डॉलर रह गई है। जेनसेन हुआंग ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में अब 12वें पायदान पर आ गए हैं। सोमवार को उनके नेटवर्थ में 6.47 अरब डॉलर की कमी दर्त की गई।
कंपनी के CEO और को-फाउंडर जेनसन हुआंग के एक चीनी महिला कारोबारी के साथ कथित अफेयर की खबर सामने आने के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इस घटनाक्रम के बीच कंपनी के शेयर कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए। इस मामले ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं चीन को एनवीडिया के अत्याधुनिक AI चिप्स और उनसे जुड़ी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच तो नहीं मिली।
कंपनी के शेयरों में 22% से ज्यादा की गिरावट
एनवीडिया का शेयर सोमवार को गिरकर 172.37 डॉलर पर आ गया। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 22% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस दौरान प्रति शेयर करीब 56.91 डॉलर की वैल्यू कम हुई है। 9 अक्टूबर को कंपनी का शेयर 229.28 डॉलर पर था।
FBI कर रही जांच; ट्रंप ने कहा- चिंता की बात नहीं
न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि FBI एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। हालांकि, ट्रंप ने भरोसा जताया कि हुआंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुआंग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनसे कथित तौर पर जुड़ी महिला चीनी जासूस थी।
एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल है। उसके चिप्स का इस्तेमाल दुनिया की प्रमुख AI कंपनियां अपने सिस्टम विकसित करने के लिए करती हैं। ऐसे में इस पूरे मामले का असर केवल कंपनी तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि अमेरिका-चीन के तकनीकी और व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ सकता है।
एनवीडिया बोर्ड ने जांच के लिए बनाई स्वतंत्र समिति
मामले की जांच के लिए एनवीडिया के बोर्ड ने स्वतंत्र वकीलों की एक कमेटी बनाई है। कंपनी का कहना है कि शुरुआती जांच में सुरक्षा या डेटा लीक होने का कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि, पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच जारी है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जेनसन हुआंग जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और CEO के पद पर बने रहेंगे।
हुआंग ने कर्मचारियों से मांगी माफी
जेनसन हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे गए एक पत्र में अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की बात कबूल की और अपने परिवार तथा कर्मचारियों से माफी मांगी।
हुआंग ने पत्र में लिखा कि एनवीडिया को संभालना उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। कर्मचारियों और परिवार के भरोसे पर खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनसे चूक हुई।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें