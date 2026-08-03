DA Hike Calculator: 63% DA पर लगी मुहर तो किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानें लेवल-1 से 10 तक पूरा हिसाब
मुख्य बातें
- जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 60% से बढ़कर 63% होने की संभावना है
- अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो लेवल-1 से लेवल-10 तक के कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और 6 महीने का एरियर भी मिलेगा
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। जून 2026 के AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 63% होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों को 3% DA बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो हर महीने मिलने वाली सैलरी के साथ एरियर (Arrears) में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता 12 महीनों के औसत AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। जून 2026 तक यह औसत 148.65 पहुंच गया है, जिसके आधार पर DA की गणना 63.76% बनती है। चूंकि DA पूरे अंक में घोषित किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इसे 63% मंजूर कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा।
DA 60% से बढ़कर होगा 63%?
अगर DA 60% से बढ़कर 63% हो जाता है, तो लेवल-1 के कर्मचारी की मासिक DA राशि में लगभग 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी और 6 महीने का अनुमानित एरियर 3,240 रुपये बन सकता है। लेवल-2 के कर्मचारियों को हर महीने करीब 597 रुपये और लगभग 3,582 रुपये का एरियर मिल सकता है। लेवल-3 में यह बढ़ोतरी 651 रुपये, लेवल-4 में 765 रुपये और लेवल-5 में 876 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है।
63% DA होने पर लेवल 1 से 10 कर्मचारियों की संभावित मासिक बढ़ोतरी
|पे-लेवल
|अनुमानित मासिक DA बढ़ोतरी
|Level 1
|₹540
|Level 2
|₹597
|Level 3
|₹651
|Level 4
|₹765
|Level 5
|₹876
|Level 6
|₹1,062
|Level 7
|₹1,347
|Level 8
|₹1,428
|Level 9
|₹1,593
|Level 10
|₹1,683
हाई लेवल के कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा फायदा
उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को इससे और अधिक फायदा मिलेगा। अनुमान के अनुसार लेवल-6 के कर्मचारियों की मासिक DA राशि 1,062 रुपये, लेवल-7 की 1,347 रुपये और लेवल-8 की 1,428 रुपये तक बढ़ सकती है। वहीं लेवल-9 के कर्मचारियों को करीब 1,593 रुपये और लेवल-10 के कर्मचारियों को लगभग 1,683 रुपये प्रति माह अतिरिक्त DA मिल सकता है। इनके 6 महीने के अनुमानित एरियर क्रमशः 9,558 रुपये और 10,098 रुपये तक हो सकते हैं।
63% DA होने पर 6 महीने का अनुमानित एरियर
|पे-लेवल
|अनुमानित 6 महीने का एरियर
|Level 1
|₹3,240
|Level 2
|₹3,582
|Level 3
|₹3,906
|Level 4
|₹4,590
|Level 5
|₹5,256
|Level 6
|₹6,372
|Level 7
|₹8,082
|Level 8
|₹8,568
|Level 9
|₹9,558
|Level 10
|₹10,098
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी आंकड़े मौजूदा AICPI-IW डेटा के आधार पर अनुमान हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तभी लागू होगी, जब वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट इसकी मंजूरी देगी, तब तक कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा DA ही प्राप्त करते रहेंगे। अगर सरकार 63% DA को मंजूरी देती है, तो यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।