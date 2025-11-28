Hindustan Hindi News
63 Moons share rise 18 percent NCLT clears National Spot Exchange settlement scheme detail here
18% उछला इस शेयर का भाव, वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी मिलते ही टूटे निवेशक

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 04:14 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
63 Moons share price: बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार को 63 मून्स टेक्नोलॉजीज के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर करीब 18 पर्सेंट बढ़कर 938.45 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, कारोबार के अंत में शेयर 16 पर्सेंट तक चढ़कर 907.05 रुपये पर बंद हुआ। शेयर में तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज से एक अहम जानकारी साझा की है।

वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी

दरअसल, मुंबई की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) और उसके निर्दिष्ट लेनदारों के बीच लंबे समय से लंबित वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई है। जानकारी के मुताबिक संख्या के हिसाब से 92.81% और मूल्य के हिसाब से 91.35% ट्रेडर्स ने इस समझौते के पक्ष में मतदान किया। इसके तहत 5,682 ट्रेडर्स को ₹1950 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, जिनके फंड 2013 के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड भुगतान संकट के बाद से अटके हुए हैं। यह कदम देश के सबसे विवादित बाजार मामलों में से एक के समाधान की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है।

NCLT की मंजूरी के बाद अब लेनदारों को 31 जुलाई 2024 तक उनके बकाए के अनुपात में राशि वापस मिल जाएगी। साथ ही, इस विवाद से जुड़े सभी कानूनी मामले वापस ले लिए जाएंगे और सभी अधिकार 63 मून्स टेक्नोलॉजीज को सौंपे जाएंगे। बता दें कि NSEL को 63 मून्स का समर्थन है। इसने पहले भी अगस्त 2013 में 10 लाख रुपये से कम बकाया वाले 7,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों को 179 करोड़ रुपये की राशि लौटाई थी।

क्या कहा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के सीईओ ने?

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी और सीईओ नीरज शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने में वर्तमान भाजपा सरकार (केंद्र और राज्य) के सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना यह परिणाम संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान मामला अटका हुआ था।

