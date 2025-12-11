बेंगलुरु से 60 फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो पर डीजीसीए की सख्त नजर

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
IndiGo Crisis: इंडिगो ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 60 फ्लाइट्स कैंसिल की है। इनमें 32 आगमन और 28 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। हालांकि, एयरलाइन ने गुरुवार को 1,950 से अधिक उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है।

Dec 11, 2025 01:45 pm ISTDrigraj Madheshia पीटीआई
इंडिगो ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 60 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। इनमें 32 आगमन और 28 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। हालांकि, एयरलाइन ने DGCA की निगरानी में आज 1,950 से अधिक उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को तलब किया है। उन्हें गुरुवार दोपहर 3 बजे नियामक के सामने हाजिर होकर हाल की परिचालन व्यवधानों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।

उड़ान रद्द होने का पैमाना

इंडिगो आमतौर पर सर्दियों के शेड्यूल के तहत रोजाना 2,200 से अधिक फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। पिछले सप्ताह सरकार ने एयरलाइन के परिचालन को "स्टेबल" करने में मदद के लिए इसे 10 प्रतिशत कम कर दिया था। 5 दिसंबर को एयरलाइन ने 1,600 उड़ानें रद्द की थीं। केवल बुधवार को ही दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों से कुल 220 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं, जिनमें सबसे ज्यादा 137 दिल्ली से थीं।

इंडिगो के चेयरमैन ने मांगी माफी, बताए संकट के कारण

इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने दस दिनों में पहली बार इस संकट पर बात करते हुए हुई अव्यवस्था के लिए माफी मांगी। उन्होंने यह व्यवधान आंतरिक और बाहरी कारणों का संयोजन बताया, जैसे कि मामूली तकनीकी खराबी, सर्दियों के मौसम की शुरुआत से जुड़े शेड्यूल बदलाव, खराब मौसम, विमानन प्रणाली में बढ़ता भीड़भाड़ और नए पायलट व क्रू ड्यूटी मानदंडों (एफडीटीएल) के कार्यान्वयन के तहत संचालन। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य भारतीय एयरलाइनों ने भी इन बाहरी घटनाओं का सामना किया, लेकिन उनका परिचालन काफी हद तक अप्रभावित रहा।

पायलटों की कमी और नए नियम

इंडिगो के पायलटों की संख्या पिछले नौ महीनों में 378 कम हो गई है। इस साल मार्च में एयरलाइन के पास 5,463 पायलट थे, लेकिन 8 दिसंबर तक यह संख्या घटकर 5,085 रह गई है। पायलटों के संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) का आरोप है कि यह संकट एयरलाइन की "विस्तृत और अप्रचलित कम कर्मचारी रणनीति" का सीधा नतीजा है, खासकर फ्लाइट ऑपरेशन विभाग में।

अब डीजीसीए की टीम इंडिगो मुख्यालय में बैठेगी

डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशन पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है। नियामक ने आठ सीनियर कैप्टन की एक निगरानी टीम बनाई है, जिनमें से दो सदस्यों को दो सरकारी अधिकारियों के साथ इंडिगो के गुरुग्राम मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। यह टीम फ्लाइट्स कैंसिलेशन की स्थिति, क्रू तैनाती, अनियोजित छुट्टी और कर्मचारियों की कमी से प्रभावित मार्गों पर नजर रखेगी और रोजाना रिपोर्ट देगी।

