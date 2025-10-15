भारत में बनेंगे फ्रांस की कंपनी के 6 जहाज, पीएम मोदी की सोच ने दिलाया बड़ा ऑर्डर

संक्षेप: फ्रांस की शिपिंग कंपनी CMA CGM ने भारत के कोचीन शिपयार्ड में 6 नए जहाज बनाने का आर्डर दिया है। निवेश राशि यह सौदा लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। यह सौदा भारत को चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी, फ्रांस की CMA CGM ने भारत के कोचीन शिपयार्ड के साथ 6 नए जहाजों के निर्माण के लिए एक लॉटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के चेयरमैन रोडोल्फ सादे ने इस सौदे को भारत में छोटे, एलएनजी से चलने वाले जहाज बनाने के लिए एक "विकल्प" के रूप में देखने की बात कही है।

ईटी की खबर के मुताबिक ये 1,700 TEU क्षमता वाले छोटे कंटेनर जहाज होंगे, जो प्रदूषण कम करने वाले LNG से चलेंगे। यह दुनिया की किसी बड़ी शिपिंग कंपनी का भारत में पहला कंटेनर जहाज आर्डर है, जो भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के लिए एक बड़ा मोड़ है।

यह सौदा भारत को चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के विकल्प के रूप में स्थापित करने और 2030 तक दुनिया के टॉप-10 जहाज निर्माण देशों में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका सादे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि वह उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, "यह प्रभावशाली था... मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि एक बिजनेस लीडर से बात कर रहा हूं क्योंकि हमने व्यवसाय की बात की... उन्होंने कहा, 'आपको और करने की जरूरत है।'" सादे ने पीएम मोदी को न केवल एक महान राजनीतिक नेता बल्कि एक महान बिजनेस लीडर भी बताया। उनकी इसी चुनौती के बाद कंपनी ने भारत में निवेश का यह फैसला लिया।

भारत के लिए एक 'बड़ी उपलब्धि' यह ऑर्डर भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सितंबर में कैबिनेट द्वारा 69,725 करोड़ रुपये के एक पैकेज को मंजूरी दिए जाने के बाद यह सौदा स्थानीय जहाज निर्माताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे उन्हें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। सादे ने माना कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने बड़े जहाजों के ऑर्डर मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया को दिए हैं, लेकिन अब वे छोटे जहाजों के लिए भारत को एक विकल्प के रूप देख रहे हैं और उम्मीद है कि यह एक लंबी सफलता की शुरुआत है।