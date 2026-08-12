6 साल में 1 करोड़ के ऊपर के 5607 बैंक फ्रॉड, ₹2.32 लाख करोड़ का ठगों ने लगाया चूना
मुख्य बातें
- Bank Fraud: चालू वित्तीय वर्ष में बड़े धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है
- वित्तीय वर्ष 2026 में एक करोड़ से अधिक की 1,330 धोखाधड़ी दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष 2025 के 941 मामलों से करीब 41 प्रतिशत अधिक हैं
वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 के बीच बैंकों और वित्तीय संस्थानों में एक करोड़ रुपये से अधिक की 5,607 धोखाधड़ी के मामले सामने आए। इन मामलों में कुल 2.32 लाख करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। हालांकि, इस छह साल की अवधि में सिर्फ 6,283.14 करोड़ रुपये ही वसूल किए जा सके, जिससे धोखाधड़ी की राशि और वसूली के बीच करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये का अंतर रह गया।
यह डेटा बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से जुटाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में बड़े फ्रॉड के मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2026 में एक करोड़ से अधिक की 1,330 धोखाधड़ी दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष 2025 के 941 मामलों से करीब 41 प्रतिशत अधिक हैं।
इन मामलों में शामिल राशि भी बढ़कर 46,559.84 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले यह 30,121.98 करोड़ रुपये थी। वसूली की राशि भी बढ़ी है, जो 1,287.86 करोड़ से बढ़कर 2,788.38 करोड़ रुपये हो गई।
तीन साल की गिरावट के बाद धोखाधड़ी के मामले फिर बढ़े
लंबी अवधि के आंकड़े बताते हैं कि बड़े धोखाधड़ी के मामले लगातार तीन साल घटते रहे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025 से इनमें फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई। वित्तीय वर्ष 2021 में 1,066 मामलों में 97,508.55 करोड़ रुपये शामिल थे, और सिर्फ 510.06 करोड़ रुपये की वसूली हुई। 2022 में मामलों की संख्या घटकर 889 रह गई, जिसमें 34,126.47 करोड़ रुपये शामिल थे और 374.27 करोड़ रुपये वसूल किए गए।
2023 में यह संख्या और घटकर 740 हो गई, जिसमें 14,312.78 करोड़ रुपये शामिल थे और 980.09 करोड़ रुपये की वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2024 में मामले छह साल के निचले स्तर 641 पर आ गए, जिनमें 9,080.50 करोड़ रुपये शामिल थे और 342.48 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इसके बाद रुख पलटा और 2025 में मामले बढ़कर 941 हो गए, और 2026 में यह संख्या 1,330 तक पहुंच गई, जो 2024 के स्तर से दोगुने से भी अधिक है।
छह वर्षों में कुल धोखाधड़ी और वसूली का अंतर
इन छह वित्तीय वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी में कुल 2,31,710.12 करोड़ रुपये शामिल थे, जबकि कुल वसूली सिर्फ 6,283.14 करोड़ रुपये रही। इस प्रकार दोनों के बीच का अंतर 2,25,426.98 करोड़ रुपये है। गौरतलब है कि यह वसूली की राशि उस अवधि में जुटाई गई है और इसे धोखाधड़ी का अंतिम नुकसान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में बाद में भी वसूली हो सकती है।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि जनवरी से 5 अगस्त, 2026 के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की कुल बिक्री 29.8 लाख करोड़ रुपये रही। यह आंकड़ा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के डेटा पर आधारित है और यह कुल बिक्री को दर्शाता है, न कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के शुद्ध प्रवाह को।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें