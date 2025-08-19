पावर ग्रिड, नैटको फार्मा समेत ये 5 स्टॉक्स आज कर रहे एक्स-डिविडेंड ट्रेड

पावर ग्रिड, नैटको फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, जम्मू-कश्मीर बैंक और श्याम मेटलिक्स सहित पांच प्रमुख कंपनियों के शेयर आज (19 अगस्त, 2025) ex-dividend होंगे। इसका मतलब है कि आज से इन शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों को घोषित डिविडेंड नहीं मिलेगा।

पावर ग्रिड, नैटको फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, जम्मू-कश्मीर बैंक और श्याम मेटलिक्स सहित पांच प्रमुख कंपनियों के शेयर आज (19 अगस्त, 2025) ex-dividend होंगे। इसका मतलब है कि आज से इन शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों को घोषित डिविडेंड नहीं मिलेगा। केवल वे शेयरधारक जिनके पास 18 अगस्त तक ये शेयर थे, डिविडेंड पाने के पात्र होंगे।

कंपनियों के डिविडेंड डिटेल्स 1. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन फाइनल डिविडेंड: ₹1.25 प्रति शेयर (फेस वैल्यू ₹10)

कुल FY2024-25 में कंपनी ने पहले दो अंतरिम डिविडेंड भी दिए।₹4.50 (दिसंबर 2024) और ₹3.25 (फरवरी 2025)।

2. नैटको फार्मा अंतरिम डिविडेंड: ₹2 प्रति शेयर (100%)

भुगतान 26 अगस्त, 2025 से शुरू होगा।

3. अपोलो हॉस्पिटल्स फाइनल डिविडेंड: ₹10 प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹5 पर 200%)।

4. जम्मू-कश्मीर बैंक डिविडेंड: ₹2.15 प्रति शेयर। भुगतान 27 अगस्त तक होगा।

5. श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी फाइनल डिविडेंड: ₹2.25 प्रति शेयर।

अन्य कंपनियां जो आज ex-dividend हों रही हैं.. रेफेक्स इंडस्ट्रीज: अंतरिम डिविडेंड ₹0.50

आर के स्वामी: अंतिम डिविडेंड ₹1.50

सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज: अंतिम डिविडेंड ₹0.50

इंडस्ट्रियल एंड प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट: भारी डिविडेंड ₹110 प्रति शेयर

निवेशकों के लिए जरूरी बातें T+1 सेटलमेंट नियम: डिविडेंड पाने के लिए निवेशकों को 18 अगस्त तक शेयर खरीदने थे।

पेमेंट डेट: ज्यादातर कंपनियां अगस्त के अंत तक डिविडेंड जमा कर देंगी। उदाहरण के लिए, नैटको का भुगतान 26 अगस्त से शुरू होगा।

शेयर प्राइस पर असर: ex-dividend तिथि पर शेयर की कीमत में डिविडेंड के बराबर गिरावट आती है, जो सामान्य बाजार प्रक्रिया है।

क्यों मायने रखता है ex-dividend दिन? यह तिथि निर्धारित करती है कि कौन डिविडेंड पाने का हकदार है। अगर आपने 18 अगस्त के बाद शेयर खरीदे हैं, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, भले ही रिकॉर्ड डेट (19 अगस्त) तक आपके पास शेयर हों। इसलिए, डिविडेंड चाहने वाले निवेशकों को शेयर खरीदने की समयसीमा का खास ध्यान रखना चाहिए।