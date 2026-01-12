Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़5 reasons of stock market crashes for the sixth consecutive day investors lose rs 17 lakh crore
शेयर मार्केट लगातार छठे दिन धड़ाम, 6 दिन में निवेशकों के 17 लाख करोड़ डूबे, ये हैं 5 कारण

संक्षेप:

Stock Market Crash: शेयर मार्केट में गिरावट बाजार के 3 महीने से अधिक समय में सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन के बाद आई है।लगातार छह सत्रों में सेंसेक्स में 2,700 अंकों (3% से अधिक) और निफ्टी 50 में भी 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

Jan 12, 2026 11:27 am IST
भारतीय शेयर बाजार सोमवार, 12 जनवरी को लगातार छठे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। सोमवार के सत्र में सेंसेक्स 500 अंक (0.60% से अधिक) गिरकर 83,043 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी 50 भी 0.60% टूटकर 25,529 के स्तर पर आ गया। लगातार छह सत्रों में सेंसेक्स में 2,700 अंकों (3% से अधिक) और निफ्टी 50 में भी 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

निवेशकों की संपत्ति में भारी कमी

इन छह सत्रों में निवेशकों की संपत्ति में 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई है। यह गिरावट बाजार के तीन महीने से अधिक समय में सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन के बाद आई है, जो निवेशकों की बेचैनी को दर्शाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षित फैसले का स्पष्ट होना बाकी है, जिसने नीतिगत अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। सूचीबद्ध बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप छह दिनों में 16.85 लाख करोड़ रुपये गिरकर 464.39 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

शेयर बाजार में गिरावट के प्रमुख कारण

पहला कारण: अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंता

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अभी तक नहीं हो पाया है, और बाजार इस बात से घबराया हुआ है कि अगर रूस प्रतिबंध विधेयक (सैंक्शनिंग ऑफ रूस एक्ट 2025) पारित होता है तो अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 500% तक कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह विधेयक कानून बनता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो पहले से ही 50% टैरिफ का सामना कर रहा है।

वेनेजुएला में भू-राजनीतिक घटनाक्रम, ईरान में संकट और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियां भी बाजारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। इससे भारतीय अस्थिरता सूचकांक इंडिया विक्स में उछाल आया है, जो आगे बड़ी उतार-चढ़ाव का संकेत दे रहा है। वाशिंगटन से स्पष्टता के अभाव ने निवेशकों को बेचैन बना रखा है।

ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को अपेक्षित फैसले का स्पष्ट होना बाकी है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब होगा। फिर भी यह कभी भी हो सकता है, इसलिए निवेशकों को इस मोर्चे पर विकास पर नजर रखनी होगी।

दूसरा कारण: विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले साल जुलाई से लगातार भारतीय शेयर बेच रहे हैं, जिसकी वजह विकास और मूल्यांकन में अंतर, रुपये की कमजोरी और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ हैं। जनवरी में अब तक (9 तारीख तक) FII ने नकद खंड में लगभग 12,000 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और मुनाफे में स्वस्थ वृद्धि से ही FII भारतीय शेयर बाजार में वापसी करेंगे।

तीसरा कारण: वैश्विक बाजारों से मिल रहे मंद संकेत

दलाल स्ट्रीट की गिरावट में वैश्विक रूप से कमजोर संकेतों ने भी योगदान दिया, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर नई चिंताओं के उभरने के बाद जोखिम उठाने की इच्छा प्रभावित हुई। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल के यह कहने के बाद अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर्स फिसले कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें आपराधिक अभियोग की धमकी दी थी, जिससे निवेशक असहज हो गए।

एशियाई व्यापार में एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.5% गिरे, जबकि यूरोपीय इक्विटी फ्यूचर्स 0.1% नीचे थे। अमेरिकी सरकारी बॉन्ड थोड़े ऊपर चले गए, जहां बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी फ्यूचर्स लगभग 4.15% का रिटर्न दर्शा रहे थे, जो शुक्रवार के नकदी बंद भाव से लगभग एक बेसिस पॉइंट कम है।

एशिया में, जापान के बाहर एशिया-पैसिफिक शेयरों के एमएससीआई के व्यापक सूचकांक में 0.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि सार्वजनिक अवकाश के कारण जापानी बाजार बंद रहे।

चौथा कारण: कच्चे तेल से आ रही चुनौतियां

कच्चे तेल की कीमतों ने भारतीय शेयरों के लिए दबाव का एक और स्रोत के रूप में उभरा है, क्योंकि कच्चे तेल के आयात पर अर्थव्यवस्था की अत्यधिक निर्भरता है और भू-राजनीतिक जोखिम ऊर्जा बाजारों को सतर्क बनाए हुए हैं।

सप्ताहांत में काराकास में अमेरिकी सैन्य छापेमारी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद बढ़े तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे निवेशकों ने आपूर्ति जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन किया। हालांकि सोमवार को कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, बाजार ओपेक उत्पादक ईरान से संभावित व्यवधानों पर नजर बनाए हुए हैं, जहां तेज हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने चिंता बढ़ा दी है।

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 5 सेंट गिरकर 63.29 डॉलर प्रति बैरल हो गए, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 6 सेंट गिरकर 59.06 डॉलर था। हालांकि, पिछले सप्ताह दोनों अनुबंधों में 3% से अधिक की वृद्धि हुई थी, जो अक्टूबर के बाद से उनकी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी थी, क्योंकि ईरान के धार्मिक प्रतिष्ठान ने 2022 के बाद से सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई तेज कर दी थी।

पांचवां कारण: तकनीकी संकेतकों में कमजोरी

तकनीकी संकेतकों ने बाजार में नकारात्मक झुकाव को मजबूत किया है, जहां प्रमुख बेंचमार्क महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों से नीचे टूट गए हैं और पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद बिकवाली का दबाव बढ़ गया है।

पिछले हफ्ते, बेंचमार्क सूचकांकों में तेज गिरावट आई। इस दौरान, बाजार 20-दिवसीय एसएमए से नीचे खिसक गया और इसके टूटने के बाद बिकवाली का दबाव तेज हो गया। तकनीकी रूप से, साप्ताहिक चार्ट पर इसने एक लंबी मंदी वाली मोमबत्ती बनाई है और यह शॉर्टटर्म एवरेज से नीचे आराम से कारोबार कर रहा है, जो कि काफी हद तक नकारात्मक है।

जब तक बेंचमार्क प्रमुख सीमाओं के नीचे रहते हैं, तब तक नीचे की ओर जोखिम बना रहता है। जब तक बाजार 50-दिवसीय एसएमए यानी 26,000/84,900 से नीचे कारोबार करता है, तब तक कमजोर संरचना जारी रहने की संभावना है।

नीचे की ओर, 25,600/83,700 तत्काल समर्थन क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। इस स्तर से नीचे, बिकवाली का दबाव तेज होने की संभावना है।

इसके नीचे, बाजार 25,400-25,300/83,100-82,800 तक खिसल सकता है। ऊपर की ओर, 25,750/84,200 से ऊपर, हम 25,850-25,900/84,500-84,700 तक तेजी से बढ़त देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए, 59,500 पर 20-दिवसीय एसएमए व्यापारियों के लिए एक प्रमुख स्तर बना हुआ है।

