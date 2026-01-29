शेयर मार्केट में गिरावट के 5 कारण, 1 घंटे में निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये डूबे

संक्षेप: Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 29 जनवरी की सुबह मुनाफावसूली के चलते तेज गिरावट देखी गई। यह गिरावट बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच आई है। निवेशक आर्थिक समीक्षा का इंतजार भी कर रहे थे, जो देश के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की नीतियों पर एक वार्षिक दस्तावेज है।

Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 29 जनवरी की सुबह मुनाफावसूली के चलते तेज गिरावट देखी गई। यह गिरावट बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच आई है। निवेशक आर्थिक समीक्षा का इंतजार भी कर रहे थे, जो देश के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की नीतियों पर एक वार्षिक दस्तावेज है। 30 शेयरों वाले सूचकांक सेंसेक्स में 600 अंकों (0.80%) से अधिक की गिरावट आई और यह 81,707.94 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह, निफ्टी 50 भी 0.70% गिरकर 25,159.80 के स्तर पर आ गया। बाजार में व्यापक बिकवाली देखी गई और बीएसई के मिड तथा स्मॉल-कैप इंडेक्स भी 0.70% तक गिर गए। लाइव मिंट के मुताबिक सेशन के पहले घंटे में ही निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आज शेयर मार्केट के गिरने के 5 प्रमुख कारण 1. अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का मजबूत जवाब देगा। इससे निवेशक डर गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं व शेयर बाजार पर बुरा असर पड़ सकता है।

2. रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर गुरुवार कोशुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की निकासी, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के कारण रुपया कमजोर हुआ है। रुपये की यह कमजोरी विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से हो रही निकासी को और बढ़ा सकती है।

3. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 2% बढ़कर 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं, जिससे घरेलू बाजार के मनोबल पर दबाव पड़ा है। अमेरिका-ईरान तनाव के और बढ़ने से तेल की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। भारत दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। तेल की महंगाई से मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है, विकास की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है और कंपनियों के मुनाफे को घटा सकती है।

4. बजट 2026 से पहले सतर्कता निवेशक यूनियन बजट से पहले भी सतर्क नजर आ रहे हैं। अटकलें हैं कि सरकार खपत बढ़ाने के लिए कोई बड़े उपाय नहीं कर सकती है, जबकि टैक्सेज में बदलाव की भी संभावना नहीं दिख रही है। इस वजह से बाजार में आगे बढ़ने और हाल की मजबूती को बनाए रखने के लिए कोई नया सकारात्मक कारण नहीं बचा है। ब्रोक्रेजफर्म एमके ग्लोबल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बजट भारतीय शेयर बाजार के लिए कम प्रभाव वाली घटना रहेगा।