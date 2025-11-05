Hindustan Hindi News
इन 5 वजहों से भारत में बीमा की बिक्री कम, कारोबार में आई सुस्ती

संक्षेप: Insurance Sector: बीमा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है। यह आपको स्वास्थ्य संबंधी खर्चों, दुर्घटनाओं, और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। भारत में जीवन बीमा पॉलिसी के महत्व को हमेशा से कम करके आंका गया है।

Wed, 5 Nov 2025 06:32 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
बीमा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है। यह आपको स्वास्थ्य संबंधी खर्चों, दुर्घटनाओं, और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। भारत में जीवन बीमा पॉलिसी के महत्व को हमेशा से कम करके आंका गया है। यह पसंदीदा वित्तीय साधनों में से एक है जो न केवल आपके प्रियजनों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, बल्कि लंबी अवधि में आपको धन अर्जित करने में भी मदद कर सकता है। बीमा कारोबार में सुस्ती की पांच प्रमुख वजहें हैं-

1. मेरे साथ अनहोनी नहीं हो सकती

जीवन बीमा में निवेश न करने के लोगों के सबसे आम कारणों में से एक यही है। वे अक्सर यह मान लेते हैं कि चूंकि आज उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इसलिए भविष्य में उन्हें कुछ नहीं होगा।

2. टालमटोल करना

बहुत से लोग सोचते हैं कि युवावस्था में जीवन बीमा पॉलिसी लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस समय उनके ज्यादा आश्रित नहीं होते। इसलिए, वे इसे बाद के लिए टाल देते हैं। आप जितनी देर से जीवन बीमा खरीदेंगे, आपको उतना ही अधिक प्रीमियम देना होगा।

3. जोखिमों को न समझना

बीमा न खरीदने से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता की कमी भारत में बीमा दरों की निराशाजनक स्थिति के कई कारणों में से एक है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के बावजूद, अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि जीवन बीमा योजना न खरीदकर वे अपने परिवार को किस वित्तीय जोखिम में डाल सकते हैं।

4. बीमा उत्पादों की जानकारी का अभाव

टर्म इंश्योरेंस और संपूर्ण जीवन बीमा से लेकर एंडोमेंट प्लान और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान तक, उत्पाद विकल्प प्रचुर मात्रा में हैं। एक औसत व्यक्ति के लिए, यह भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। जीवन बीमा उत्पादों को समझने में समय न लगाने से लोग जीवन बीमा कवर नहीं खरीदते हैं।

5. नियोक्ता की जीवन बीमा योजना का होना

भारत में कई संगठन अपने कर्मचारियों को कंपनी की समूह जीवन बीमा योजना के तहत जीवन बीमा प्रदान करते हैं । यह उन कई सामान्य कारणों में से एक है जिनकी वजह से भारतीय व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी नहीं खरीदते।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
