EPFO के 5 बड़े बदलाव: कर्मचारी इन नए नियमों का जरूर रखें ध्यान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस साल कई महत्वपूर्ण अपडेट पेश किए हैं, जो सैलरीड कर्मचारियों के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। ये बदलाव पीएफ पैसे निकालने, नौकरी बदलने पर खाता ट्रांसफर करने और अन्य ईपीएफ सेवाओं से जुड़े हैं। कुछ अपडेट लागू हो चुके हैं, जबकि कुछ डिजिटल और आसान प्रक्रिया की दिशा में उठाए गए कदम हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 जरूरी बदलावों के बारे में, जिनके बारे में हर सैलरीड कर्मचारी को पता होना चाहिए।

पहला बदलाव: ऑटो-सेटलमेंट सुविधा का विस्तार ईपीएफओ अब अपनी ऑटो-सेटलमेंट प्रोसेस को बढ़ाकर अंतिम पीएफ विदड्रॉल प्रक्रिया को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने मई में एक कार्यक्रम में बताया कि अभी तक केवल 5 लाख रुपये तक के एडवांस पीएफ दावे ही ऑटो-सेटलमेंट मोड से प्रोसेस होते थे, लेकिन अब इस सुविधा को अंतिम निकासी पर भी लागू किया जाएगा। इससे सदस्यों को तेज और परेशानी मुक्त प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

दूसरा बदलाव: यूएएन एक्टिवेशन अब उमंग ऐप पर नए या मौजूदा ईपीएफओ सदस्य अब यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट या जेनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेवाएं अब उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दी गई हैं। अब इसके लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। यह बदलाव डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद किया गया है, ताकि ऑनलाइन सेवाएं तेज और अधिक भरोसेमंद बन सकें।

तीसरा बदलाव: पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया हुई ऑटोमैटिक अब नौकरी बदलने पर पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है। ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, आधार-लिंक्ड और केवाईसी-कंप्लायंट यूएएन धारकों के लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो जाएगी। इस नियम के लागू होने से अलग से ट्रांसफर एप्लिकेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे कागजी कार्रवाई और अतिरिक्त परेशानी दोनों कम हो जाएंगी। पहले पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुराने और नए नियोक्ता के साथ-साथ ईपीएफओ कार्यालय से भी मंजूरी लेनी पड़ती थी।

चौथा बदलाव: तेजी से निपटेंगे ईपीएफ और ईपीएस क्लेम ईपीएफओ ने उम्मीद जताई है कि अब अधिकांश नए पीएफ निकासी दावों का निपटारा उसी दिन या अधिकतम दो दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। कृष्णमूर्ति ने पिछले महीने एक उद्योग सम्मेलन में यह जानकारी दी। साथ ही, ईपीएस 2026 के तहत पेंशन दावों के प्रोसेसिंग के लिए 20 दिन की सख्त समय-सीमा तय की गई है। यदि ईपीएफओ बिना किसी वैध कारण के इस अवधि में दावे का निपटारा नहीं करता है, तो विलंबित राशि पर 12% वार्षिक ब्याज देना होगा, जो जिम्मेदार आयुक्त से वसूला जा सकता है।