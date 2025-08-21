45 crore people are spending rs 20000 crores every year in online gaming, UP has become the hub ऑनलाइन गेमिंग में 45 करोड़ लोग हर साल फूंक रहे ₹20000 करोड़, UP बना हब, Business Hindi News - Hindustan
ऑनलाइन गेमिंग में 45 करोड़ लोग हर साल फूंक रहे ₹20000 करोड़, UP बना हब

देश में ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स (सट्टेबाजी) में हर साल करीब 45 करोड़ लोगों का लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान Thu, 21 Aug 2025 07:01 AM
सरकार के एक अनुमान के मुताबिक, देश में ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स (सट्टेबाजी) में हर साल करीब 45 करोड़ लोगों का लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। सरकार ने इसे समाज के लिए एक बड़ी समस्या माना है और इस पर कठोर कार्रवाई का फैसला किया है।

ऑनलाइन गेमिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गेम खेलने वालों की संख्या में सबसे तेजी से वृद्धि देखी गई है। हैरानी की बात यह है कि मोबाइल गेमिंग के मामले में छोटे शहरों ने मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों को पीछे छोड़ दिया है।

कौशल के नाम पर जुआ

अधिकतर ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल अपने ऐप्स को 'कौशल वाले खेल' बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। उदाहरण के लिए, रमी जैसे खेल में अगर पैसा लगाया जाए तो वह कौशल का नहीं, बल्कि जुआ बन जाता है। सरकार पिछले कई सालों से इन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कंपनियां हर बार नियमों से बच निकलती थीं। अब इस पर एक नया विधेयक लाया जा रहा है।

दुनिया का हर पांचवां गेमर भारत से

एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 3.7 अरब डॉलर का था, जिसमें से 86% हिस्सा पैसे वाले गेम्स का था। देश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या बढ़कर 59.1 करोड़ हो गई है, जो दुनिया के कुल गेमर्स का 20% है। यानी दुनिया का हर पांचवां गेमर भारत से है। इनमें से लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे थे, जिन्होंने खेलने के लिए पैसे खर्च किए।

टैक्स में बदलाव की संभावना

सरकार पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी और जीत पर 30% आयकर लगा चुकी है। अब जीएसटी सुधार के प्रस्ताव के तहत, 28% की दर हटाकर इस पर 18% या फिर 40% जीएसटी भी लगाया जा सकता है।

सालाना 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स

दूसरी ओर, गेमिंग उद्योग से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई है कि सख्त नियम इस उभरते हुए उद्योग और इससे जुड़े रोजगारों को नुकसान पहुंचाएंगे। उनका दावा है कि स्किल गेमिंग उद्योग का कारोबार दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का है और यह सालाना 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स भरता है।

