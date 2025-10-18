मल्टीबैगर रिटर्न से निवेशकों को मालामाल कर चुका यह शेयर, अब कंपनी ने अहम बैठक
संक्षेप: कृषिवाल फूड्स के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे क्योंकि कृषिवाल फूड्स का निदेशक मंडल 27 अक्टूबर को राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी पर विचार करने को बैठक करेगा। राइट्स इश्यू डिस्काउंट पर शेयर देकर फंड जुटाने का एक तरीका है।
Krishival foods stock: शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने पांच साल की अवधि में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक कृषिवाल फूड्स है। इस कंपनी के शेयर सोमवार, 20 सितंबर को फोकस में रहेंगे क्योंकि कृषिवाल फूड्स का निदेशक मंडल 27 अक्टूबर को राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी पर विचार करने को बैठक करेगा। कृषिवाल फूड्स ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में बताया कि इस बैठक में राइट्स इश्यू के जरिए वारंट या अन्य सिक्योरिटीज को जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी दी जाएगी।
क्या है राइट्स इश्यू का मतलब?
राइट्स इश्यू डिस्काउंट पर शेयर देकर फंड जुटाने का एक तरीका है। राइट्स इश्यू के माध्यम से, शेयरधारक अधिक शेयर खरीदकर उक्त कंपनी में अपना आनुपातिक स्वामित्व बनाए रख सकते हैं। इसके बदले में कंपनी विस्तार, ऋण चुकाने आदि जैसी जरूरतों के लिए पूंजी जुटाती है। हालांकि, शेयरधारकों के लिए राइट्स खरीदना अनिवार्य नहीं है और वे चाहें तो अपने "राइट्स" बेच भी सकते हैं।
कृषिवाल फूड्स के शेयर का परफॉर्मेंस
कृषिवाल फूड्स के शेयर शुक्रवार, 17 अक्टूबर को बीएसई पर 1.05 प्रतिशत बढ़कर ₹485 प्रति शेयर पर बंद हुए। इस कंपनी के शेयरों ने पिछले पांच साल में निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। अप्रैल 2022 में भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के बाद से इसमें लगभग 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे यह एक मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है। पिछले एक साल में कृषिवाल फूड्स के शेयर बीएसई पर 68.80 प्रतिशत चढ़े हैं।
इस साल अब तक कंपनी के शेयर की कीमत लगभग 95 प्रतिशत बढ़ी है। पिछले एक महीने में, कृषिवाल फूड्स के शेयर की कीमत बीएसई पर 5 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि पिछले पांच कारोबारी सत्रों में शेयर में 3.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषिवाल फूड्स के शेयर 8 अक्टूबर 2025 को ₹497 के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे जबकि 11 अगस्त 2025 को ₹355 के 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर पर पहुंचे।